Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Kingsun Industry Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Kingsun Industry Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai và giám sát các hạng mục thi công tại công trình
Lập và triển khai các tiến độ bản vẽ thi công, vật tư phục vụ cho công tác thi công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ/Điện/Máy điều hòa/HVAC
Biết vẽ 2D và 3D
Thành thạo các phần mềm Autocad, Solidworks, Microsoft Office
Đi công tác khi công ty yêu cầu
Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung giao tiếp cơ bản
Tại Công Ty TNHH Kingsun Industry Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH
Điều chỉnh lương hàng năm tùy tình hình công ty
Phụ cấp nếu đi công tác
Lương tháng 13
Nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kingsun Industry Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
