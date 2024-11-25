Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Nhà Thép PEB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH Nhà Thép PEB
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
Creating 3D model based on customer's design drawings
Calculating the cost of materials, fabrication, transportation
Preparing detailed cost estimates for the entire steelwork package
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc
Bachelor of Civil/ Mechanical engineering or relevant majors
At least 2 years in working experience with Tekla software
Experience in STS (hot-rolled projects) is a big plus
Able to speak and write English in working
Flexible, active and good communication
Tại Công ty TNHH Nhà Thép PEB Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà Thép PEB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
