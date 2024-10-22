Tuyển Điện tử viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai và bảo trì đường truyền Internet, Truyền hình FPT Play, Camera do FPT Telecom cung cấp cho khách hàng... Kiểm tra, sửa chữa hệ thống viễn thông và thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ. Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các kênh ở mọi điểm chạm. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 18-35, sức khỏe tốt Tốt nghiệp từ trung cấp nghề trở lên với các chuyên ngành liên quan khối kỹ thuật: Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, Điện điện tử, Cơ điện tử, Điện,..v..v... Có kiến thức cơ bản về máy tính và mạng internet là một lợi thế Khả năng giao tiếp tốt, có điện thoại smartphone và xe máy di chuyển Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Theo năng lực, thu nhập sau thử việc trung bình 10-15 triệu/tháng Thời gian thử việc có thể được rút ngắn, ký hợp đồng chính thức ngay sau 1 tháng đầu tiên nếu thực hiện tốt công việc Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn bài bản, lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm. Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ ngay khi ký hợp đồng chính thức Được hưởng các chương trình phúc lợi và hoạt động văn hóa nội bộ: Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe TINcare, ưu đãi cước của FPT Telecom, nghỉ mát, teambuilding, thể thao.... Được đề xuất nơi làm việc mong muốn Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động Ký hợp đồng với công ty: Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc (TIN)

Ghi chú: Chúng tôi không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên trong quá trình tuyển dụng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

