Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ESICO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ESICO VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
Thực hiện việc nhập và xuất hàng, đóng hàng.Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn.
Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Từ dưới 1 năm
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe tốt.
Biết cách sắp xếp hàng hóa khoa học, thuận tiện cho việc nhập-xuất hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ESICO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8-10 triệu/tháng
Hàng hóa nhẹ, dễ sắp xếp, đóng hàng.
Môi trường công ty thân thiện, hòa đồng, vui vẻ.
Đóng đầy đủ BHXH khi được ký hợp đồng chính thức.
Các chế độ hấp dẫn: ốm đau, cưới hỏi, lương tháng 13, teambuilding,du lịch hàng năm..v...v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ESICO VIỆT NAM
