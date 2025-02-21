Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ESICO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.

Thực hiện việc nhập và xuất hàng, đóng hàng.Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn.

Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ dưới 1 năm

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe tốt.

Biết cách sắp xếp hàng hóa khoa học, thuận tiện cho việc nhập-xuất hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ESICO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-10 triệu/tháng

Hàng hóa nhẹ, dễ sắp xếp, đóng hàng.

Môi trường công ty thân thiện, hòa đồng, vui vẻ.

Đóng đầy đủ BHXH khi được ký hợp đồng chính thức.

Các chế độ hấp dẫn: ốm đau, cưới hỏi, lương tháng 13, teambuilding,du lịch hàng năm..v...v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ESICO VIỆT NAM

