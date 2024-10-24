Tuyển Kỹ Thuật Viên Vận Hành thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kỹ thuật viên chịu trách nhiệm về vận hành an toàn và bảo trì các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà;

Chịu trách nhiệm ghi lại và báo cáo chính xác lượng tiêu thụ điện và nước hàng ngày, các công việc được thực hiện, các sự cố của hệ thống kỹ thuật cho Trưởng ca, Giám sát hoặc Kỹ sư trưởng trong ca trực;

Theo dõi hàng ngày tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện. Đảm bảo các khu vực chung cả trong và ngoài tòa nhà luôn được duy trì ở tình trạng và hình thức tốt nhất;

Đảm bảo các hệ thống kỹ thuật tòa nhà hoạt động ổn định và có phương án khắc phục khi có sự cố. Bảo đảm các thiết bị kỹ thuật điện tử và các trang thiết bị khác ở trạng thái an toàn, hoạt động tốt và đáp ứng yêu cầu công việc;

Bảo đảm trang thiết bị, dụng cụ, bộ phận thay thế sau khi sử dụng được cất giữ đúng nơi quy định. Theo dõi và báo cáo cho quản lý trước khi đặt hàng đối với các thiết bị, vật tư cần thiết;

Chuẩn bị và hoàn thành các yêu cầu công việc được giao, khắc phục và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của người quản lý. Tuân thủ theo quy trình, quy định hoạt động chuẩn của bộ phận. Thực hiện các công việc được giao một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: Điện công nghiệp, Điện - Điện tử, Điện lạnh...

Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Kỹ năng:

Am hiểu hệ thống MEP tòa nhà. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tòa nhà là lợi thế.

Chủ động, xử lý tình huống và giải quyết tốt vấn đề.

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Sử dụng được tin học văn phòng (MS Word, Excel).

Tại Savills Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: phòng cháy chữa cháy; cứu nạn cứu hộ; an toàn vệ sinh lao động...

Phép năm 12 ngày, lương tháng 13.

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe.

Lộ trình thăng tiến, tăng lương theo năng lực.

Tất niên, team building, công đoàn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Savills Vietnam

