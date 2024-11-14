Tuyển Backend Developer Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển Backend Developer Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Backend Developer

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 80A Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Phát triển các sản phẩm & dự án dành cho nền tảng luyện thi
- Phát triển hệ thống & xây dựng các hệ thống API dành cho:
+ Website & Mobile App
+ Xây dựng các tính năng / module liên quan của nền tảng luyện thi
+ Phát triển các sản phẩm sử dụng trong nội bộ công ty hoặc với đối tác.
- Tham gia vào các giai đoạn phát triển và trao đổi giải pháp kỹ thuật về hệ thống cho các sản phẩm / dự án cùng các thành viên trong team.
- Tham gia nghiên cứu các công nghệ, viết test, cải tiến code để tối ưu hóa hệ thống và đem lại trải nghiệm tốt hơn tới người dùng.
- Đóng góp các ý tưởng để giúp người dùng có trải nghiệm học tốt hơn trên nền tảng với Product Owner và các thành viên trong team phát triển.
- Trở thành thành viên chủ lực và hỗ trợ các thành viên khác của team trong quá trình phát triển sản phẩm để đáp ứng về tiến độ và chất lượng đầu ra của sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu các công nghệ mới để đáp ứng mục tiêu trong các dự án của team và công ty.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: upto 25.000.000đ / tháng
- Thưởng theo kết quả công việc và doanh thu của công ty được thanh toán vào kỳ lương hàng tháng.
- 13 tháng lương / năm với các chế độ phúc lợi chung của công ty (hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, hàng tháng,...)
- Review tăng lương hàng năm dựa theo hiệu suất cá nhân.
- Cơ hội thăng tiến đa dạng theo hướng thành chuyên gia (Expert) hoặc quản lý (Management)
- Được ghi nhận, trao thưởng theo team, tổ chức theo quý hoặc năm.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
- Thưởng cá nhân và thưởng team theo kết quả công việc.
- Học MIỄN PHÍ các khóa Tiếng Anh nền tảng và IELTS Chuyên sâu
- Công ty tạo điều kiện để mọi thành viên có thể phát triển bản thân trong quá trình làm việc tại công ty.
- Môi trường làm việc năng động và thân thiện giữa các thành viên trong team để cùng hướng tới mục tiêu chung của dự án và tầm nhìn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 80A Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

