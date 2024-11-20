Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VTI, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Backend Developer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Tham gia phát triển và migrate hệ thống nghiệp vụ eCommerce cho công ty hàng đầu Nhật Bản.

- Hệ thống sử dụng ngôn ngữ phổ biến: Spring boot, Spring thymleaf, PostgreSQL, Docker, ... .

- Tham gia coding, review code và nghiên cứu solution cho hệ thống.

- Sử dụng mô hình waterfall để phát triển hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính,... .

- Kinh nghiệm thực tế từ 3 năm trở lên về phát triển web sử dụng Java Spring boot, Thymeleaf.

- Có kinh nghiệm làm Native SQL, đặc biệt là các câu truy vấn dữ liệu phức tạp, biết một trong các ORM (JPA/Hibernate, Mybatis, etc..).

- Có kinh nghiệm làm việc với Postgre, Redis, ... .

- Có kinh nghiệm làm việc với docker.

- Có kiến thức tốt về lập trình và thiết kế hướng đối tượng (OOP), Design Patterns

- Hiểu biết về vòng đời phát triển phần mềm (water fall, agile).

- Có kinh nghiệm sử dụng công cụ quản lý version Git.

- Có tinh thần ham học hỏi và làm việc độc lập.

- Có kinh nghiệm làm các dự án migrate (là lợi thế).

- Ưu tiên kinh nghiệm về các công nghệ lập trình Web (HTML5, Bootstrap, jQuery, VueJs, ReactJs...)

Quyền Lợi

- Thu nhập: lên đến 25M/tháng ;

- Min 13 tháng lương/năm (chưa tính các khoản thưởng khác trong quá trình làm việc như thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng theo doanh thu công ty);

- Hỗ trợ chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;

- Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo...) 4 lần/năm;

- Được tham gia lớp tiếng Nhật miễn phí tại Công ty;

- Hưởng các chế độ như : Khám sức khỏe định kì hàng năm, được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định.

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;

- Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển

