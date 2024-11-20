Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty Cổ phần VTI
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Công ty Cổ phần VTI

Backend Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty Cổ phần VTI

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VTI, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Tham gia phát triển và migrate hệ thống nghiệp vụ eCommerce cho công ty hàng đầu Nhật Bản.
- Hệ thống sử dụng ngôn ngữ phổ biến: Spring boot, Spring thymleaf, PostgreSQL, Docker, ... .
- Tham gia coding, review code và nghiên cứu solution cho hệ thống.
- Sử dụng mô hình waterfall để phát triển hệ thống.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính,... .
- Kinh nghiệm thực tế từ 3 năm trở lên về phát triển web sử dụng Java Spring boot, Thymeleaf.
- Có kinh nghiệm làm Native SQL, đặc biệt là các câu truy vấn dữ liệu phức tạp, biết một trong các ORM (JPA/Hibernate, Mybatis, etc..).
- Có kinh nghiệm làm việc với Postgre, Redis, ... .
- Có kinh nghiệm làm việc với docker.
- Có kiến thức tốt về lập trình và thiết kế hướng đối tượng (OOP), Design Patterns
- Hiểu biết về vòng đời phát triển phần mềm (water fall, agile).
- Có kinh nghiệm sử dụng công cụ quản lý version Git.
- Có tinh thần ham học hỏi và làm việc độc lập.
- Có kinh nghiệm làm các dự án migrate (là lợi thế).
- Ưu tiên kinh nghiệm về các công nghệ lập trình Web (HTML5, Bootstrap, jQuery, VueJs, ReactJs...)

Tại Công ty Cổ phần VTI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lên đến 25M/tháng ;
- Min 13 tháng lương/năm (chưa tính các khoản thưởng khác trong quá trình làm việc như thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng theo doanh thu công ty);
- Hỗ trợ chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế
- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;
- Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo...) 4 lần/năm;
- Được tham gia lớp tiếng Nhật miễn phí tại Công ty;
- Hưởng các chế độ như : Khám sức khỏe định kì hàng năm, được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định.
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;
- Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VTI

Công ty Cổ phần VTI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 11, tòa nhà HANDICO TOWER, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-java-thu-nhap-toi-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253706
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Hạn nộp: 08/10/2025
Bình Định Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,400 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,400 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Backend Developer Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Hạn nộp: 08/10/2025
Bình Định Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,400 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,400 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Backend Developer Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần iCheck
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Panthera
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Tập đoàn FPT Pro Company
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Panasonic Vietnam Co., Ltd. Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Vietnam Co., Ltd. Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu XGame
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 24 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp
14 - 24 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Tới 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Backend Developer SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu SonatGame Studio
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Backend Developer Open Reach Tech Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Open Reach Tech Hanoi
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VETC
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Viettel Software
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm