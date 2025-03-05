Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tham gia chương trình của chúng tôi bạn sẽ được nhận mức lương hỗ trợ trong thời gian đào tạo từ 14 - 16 tuần. Chương trình Thực tập Kỹ sư Phần mềm sẽ mang đến cho bạn cơ hội làm việc về phát triển các hệ thống phần mềm theo chuẩn ISO 9001 và ISO 27001. Bên cạnh đó, bạn sẽ được cộng tác với đội ngũ chuyên gia trong dự án thực tế và cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Deha Việt Nam ngay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo cơ bản: 6 - 8 tuần

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng phát triển phần mềm chất lượng theo triết lý Agile và phương pháp Scrum;

Được đào tạo các tool, công cụ, môi trường lập trình mới: Git (Branching Model, Workflow, Convention...), Docker (Compose, Laradock)...;

Được đào tạo cách áp dụng các kỹ thuật, kiến trúc lập trình (Design Pattern, SOLID, TDD, BDD, OOP Architecture Design) trong môi trường thực tế công việc;

Được đào tạo các công nghệ, framework: Backend (Laravel, Ruby on Rails...) và Frontend (Vuejs, ReactJS, React Native, Angular 6...);

Được định hướng về sự nghiệp và được đào tạo để trở thành Fullstack, Backend hoặc Frontend Developer.

Tham gia dự án thực tế: 8 tuần

Áp dụng kiến thức thu được trong chương trình đào tạo vào trong dự án;

Tham gia phát triển các tính năng mới cho các ứng dụng;

Phân tích thông tin và đánh giá kết quả để lựa chọn giải pháp tốt nhất nhằm giải quyết hiệu quả các thách thức;

Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các ứng dụng.

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp trong lĩnh vực CNTT, khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan;

Có kiến thức về lập trình, bất cứ ngôn ngữ nào (biết PHP là một lợi thế);

Có kiến thức về Lập trình hướng đối tượng và Cấu trúc dữ liệu giải thuật;

Yêu thích lập trình, có tư duy logic khá tốt;

Tham gia thực tập ít nhất 4 ngày/tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương hỗ trợ & thưởng

Mức hỗ trợ từ 1.000.000 - 5.000.000 theo từng giai đoạn đào tạo;

Review lên chính thức ngay khi kết thúc đào tạo;

Môi trường làm việc

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển sự nghiệp;

Văn hóa học tập thúc đẩy phát triển cá nhân;

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Event, team building tập thể được tổ chức thường xuyên: ngày 8/3, ngày 20/10, ngày 19/11, Trung Thu, Gala cuối năm, nghỉ mát hàng năm…;

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức (Seminar công nghệ, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, tiếng Anh…);

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm, các khóa đào tạo chuyên môn, thi các chứng chỉ uy tín trong nước và quốc tế.

Lộ trình nghề nghiệp

Lộ trình phát triển con đường sự nghiệp là một phần của quá trình phát triển nhân viên tại Deha Việt Nam, bao gồm sự phát triển theo chiều dọc thăng tiến lên các vị trí chuyên gia, quản lý;

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát huy tối đa khả năng, phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin