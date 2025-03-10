Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 118/6 Nguyễn Khánh Toàn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tham gia các dự án phát triển các dự án Website, thương mại điện tử;
- Nghiên cứu các công nghệ mới, hỗ trợ phát triển, khắc phục lỗi hệ thống;
- Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu;
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm lập trình Backend sử dụng java;
- Có kinh nghiệm lập trình Front end (web) trên nền tảng Spring framework;
- Ưu tiên người có kinh nghiệm về một trong các nền tảng Spring framework, Angular, AngularJs, React;
- Có khả năng sử dụng query cơ bản trên MySQL, Oracle;
- Có khả năng sử dụng Shell Script và câu lệnh cơ bản trên Linux.
– Cẩn thận, kiên nhẫn, đam mê lập trình và sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới.
– Chịu được áp lực công việc.
– Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh: 10 – 20M.
- Con đường sự nghiệp vững vàng, môi trường làm việc năng động, nhanh nhẹn.
- Được đào tạo theo định hướng công việc của Công ty và nhu cầu đề xuất cá nhân.
- Thưởng KPI, Thưởng dự án, Thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm tháng 13+++…
- Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.
- Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành.
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.
- Được tham gia các hoạt động thể dục thể thao như: Bóng đá, cầu lông,…
- Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ chiều thứ 7 và CN;
- 12 ngày phép/năm và các ngày nghỉ lễ - tết theo quy định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC

Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NP501, Monaco, Ngõ 118/6, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

