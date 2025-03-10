Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 118/6 Nguyễn Khánh Toàn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tham gia các dự án phát triển các dự án Website, thương mại điện tử;
- Nghiên cứu các công nghệ mới, hỗ trợ phát triển, khắc phục lỗi hệ thống;
- Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu;
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm lập trình Backend sử dụng java;
- Có kinh nghiệm lập trình Front end (web) trên nền tảng Spring framework;
- Ưu tiên người có kinh nghiệm về một trong các nền tảng Spring framework, Angular, AngularJs, React;
- Có khả năng sử dụng query cơ bản trên MySQL, Oracle;
- Có khả năng sử dụng Shell Script và câu lệnh cơ bản trên Linux.
– Cẩn thận, kiên nhẫn, đam mê lập trình và sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới.
– Chịu được áp lực công việc.
– Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh: 10 – 20M.
- Con đường sự nghiệp vững vàng, môi trường làm việc năng động, nhanh nhẹn.
- Được đào tạo theo định hướng công việc của Công ty và nhu cầu đề xuất cá nhân.
- Thưởng KPI, Thưởng dự án, Thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm tháng 13+++…
- Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.
- Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành.
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.
- Được tham gia các hoạt động thể dục thể thao như: Bóng đá, cầu lông,…
- Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ chiều thứ 7 và CN;
- 12 ngày phép/năm và các ngày nghỉ lễ - tết theo quy định;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
