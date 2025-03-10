Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 118/6 Nguyễn Khánh Toàn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tham gia các dự án phát triển các dự án Website, thương mại điện tử;

- Nghiên cứu các công nghệ mới, hỗ trợ phát triển, khắc phục lỗi hệ thống;

- Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu;

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm lập trình Backend sử dụng java;

- Có kinh nghiệm lập trình Front end (web) trên nền tảng Spring framework;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về một trong các nền tảng Spring framework, Angular, AngularJs, React;

- Có khả năng sử dụng query cơ bản trên MySQL, Oracle;

- Có khả năng sử dụng Shell Script và câu lệnh cơ bản trên Linux.

– Cẩn thận, kiên nhẫn, đam mê lập trình và sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới.

– Chịu được áp lực công việc.

– Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh: 10 – 20M.

- Con đường sự nghiệp vững vàng, môi trường làm việc năng động, nhanh nhẹn.

- Được đào tạo theo định hướng công việc của Công ty và nhu cầu đề xuất cá nhân.

- Thưởng KPI, Thưởng dự án, Thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm tháng 13+++…

- Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.

- Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành.

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.

- Được tham gia các hoạt động thể dục thể thao như: Bóng đá, cầu lông,…

- Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên.

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ chiều thứ 7 và CN;

- 12 ngày phép/năm và các ngày nghỉ lễ - tết theo quy định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC

