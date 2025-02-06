Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 100 Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Thiết kế, triển khai và quản lý hệ thống CI/CD để tự động hóa quy trình phát triển phần mềm.
Tối ưu hóa hiệu suất, giám sát hệ thống đang hoạt động và xử lý sự cố khi cần thiết.
Quản lý, vận hành và giám sát các dịch vụ cloud như AWS, Azure hoặc GCP.
Đảm bảo tính bảo mật của hệ thống, bao gồm quản lý IAM, firewall, network security.
Tự động hóa các quy trình quản lý hệ thống, giúp giảm thiểu thời gian và công sức của đội ngũ vận hành.
Phối hợp với các nhóm phát triển để triển khai, cải tiến hạ tầng phù hợp với nhu cầu sử dụng tại từng thời điểm.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các vai trò liên quan đến DevOps hoặc System Engineer.
Thành thạo các công cụ quản lý container như Docker, Kubernetes.
Hiểu biết sâu về các nền tảng cloud phổ biến (AWS, Azure, GCP).
Có kỹ năng lập trình với một hoặc nhiều ngôn ngữ như Python, Bash, Go.
Có kinh nghiệm về tối ưu hóa logging, monitoring (Prometheus, Grafana hoặc ELK Stack).
Có kinh nghiệm triển khai, duy trì các công cụ như Jenkins, GitLab CI/CD hoặc tương tự.
Tư duy giải quyết vấn đề nhanh nhạy, kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương gross: Thoả thuận (20.000.000đ - 35.000.000đ với Middle có >=2 năm kinh nghiệm, 10.000.000đ - 15.000.000đ với Junior)
- Hưởng 400.000đ trợ cấp hàng tháng khi dùng thiết bị cá nhân;
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN;
- Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;
- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Âm lịch, tết Dương lịch, các ngày lễ, ...
- Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;
- Đội ngũ phát triển giàu kinh nghiệm;
- Làm việc với các đối tác lớn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 100 Dịch Vọng Hậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

