Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INFOSYS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 3 - 4, BT1, Khu biệt Thự Vinaconex 3, đường Đồng Sợi, Trung Văn,Hà Nội

- Tiếp cận và tư vấn cho khách hàng các giải pháp CNTT của Công ty cung cấp:

+ Phần cứng thương mại: Thiết bị âm thanh, truyền hình hội nghị, màn hình ghép, màn hình LED, màn hình tương tác, thiết bị cảm biến, IOT, Hạ tầng trung tâm dữ liệu, thiết bị công nghệ thông tin, Camera các loại

+ Dịch vụ phần mềm, dịch vụ cho thuê thiết bị, dịch vụ lắp đặt triển khai, bảo hành, bảo trì,....

+ Giải pháp tích hợp tổng thể CNTT, trung tâm hạ tầng, trung tâm dữ liệu, trung tâm điều hành,....

- Phối hợp các bộ phận Kỹ thuật, Xuất nhập khẩu của công ty, Hãng\NCC xử lý nhanh chóng khi nhận được thông tin từ khách hàng hoặc từ BGĐ đưa ra, đảm bảo việc phản hồi đầy đủ thông tin giá sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng theo các quy trình và quy chuẩn của Công ty.

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng sau bán hàng.

- Tìm kiếm, phân tích và đánh giá thông tin đối thủ cạnh tranh ở trong và ngoài nước

- Tham gia cùng các bộ phận của công ty đảm bảo Dự án Trúng thầu và sau khi trúng thầu triển khai theo đúng yêu cầu của hợp đồng và những cam kết với khách hàng khi trao đổi.

- Không quá 35 tuổi

- Có khát vọng, không ngại khó, không ngại khổ, thích chinh phục thử thách.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các trường đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh, CNTT hoặc các ngành liên quan.

- Đặc biệt ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các lĩnh vực các sản phẩm về CNTT: Màn hình, âm thanh, camera, server.

- Đã từng làm việc với EVN và PVN hoặc các đơn vị thành viên trực thuộc là một lợi thế.

- Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Outlook), và các phần mềm ứng dụng văn phòng...

- Có kỹ năng giao tiếp thuyết trình, viết báo cáo, tổng hợp, cập nhật thông tin

- Mức lương: 11-16tr (hoặc cao hơn, có thể thỏa thuận với BGĐ). (Tổng thu nhập tổng thu nhập 300-400tr/năm

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội.

- Được thưởng vào các dịp lễ, Tết.

- Được thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án.

- Được tham gia vào các hoạt động văn thể mỹ và sự kiện của công ty hàng tuần, tháng, quý, năm như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, dã ngoại, sinh nhật nhân viên, sinh nhật công ty, du lịch thường niên, hoạt động từ thiện...

