Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 43/17 Đường Số 38, Bình An, An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Quản lý dữ liệu & thông tin số liệu đầu vào
Tiếp nhận yêu cầu truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các BP nội bộ phòng.
Thu thập & phân tích dữ liệu (theo định kỳ hoặc có phát sinh)
Kết nối đầu mối các phòng ban, đề xuất phân quyền truy xuất dữ liệu.
2. Kiểm soát tối ưu vận hành tại hệ thống
Phân tích dữ liệu và nhận diện các hoạt động thực tế tại hệ thống chưa tối ưu.
Đưa ra cảnh báo/ đề xuất phương án tối ưu để kiểm soát hoạt động vận hành đến các chi nhánh.
Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện để tối ưu các hoạt động chưa hiệu quả.
3. Thực hiện triển khai số hóa/tối ưu/ cải tiến hoạt động vận hành
Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện số hóa/ tối ưu/ cải tiến các hoạt động tại phòng và hệ thống.
Đo lường và phân tích hiệu quả các hoạt động số hóa/ tối ưu/ cải tiến đã được triển khai để đưa ra đề xuất phương án tiếp theo.
4. Đồng hành, hỗ trợ hệ thống cửa hàng để cùng cải tiến, tối ưu chi phí liên quan các hoạt động cửa hàng
Tham gia triển khai các dự án liên quan đến hoạt động tối ưu vận hành tại hệ thống.
Theo dõi và đo lường chi phí đã tối ưu để có đề xuất cho chi nhánh.
5. Xây dựng form mẫu báo cáo tự động cho phòng
kế hoạch xây dựng form mẫu truy xuất dữ liệu cho các bộ phận nội bộ phòng (cố định qua các tháng).
Tiếp nhận báo cáo kết quả công việc các BP hàng tháng, thực hiện báo cáo cho phòng vào đầu mỗi tháng.
Lập kế hoạch xây dựng form mẫu báo cáo hàng tháng cho phòng (cố định qua các tháng).
6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Bằng cấp:Đại học- Chuyên ngành:Quản trị Kinh doanh/ Tài chính/ Kế toán(ưu tiên chuyên ngành Tài chính)
Kiến thức sản phẩm ngành TPCN, mỹ phẩm
Nắm vững về hoạt động vận hành hệ thống bán lẻ trực tuyến
Kỹ năng phân tích và lập luận logic vấn đề.
Kỹ năng tương tác, phối hợp các đơn vị phòng ban.
CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
Số năm kinh nghiệm liên quan:03- 05 năm. Ưu tiên các UV sinh năm 1992 - 1993 - 1996
Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương và có tố chất kinh doanh (thực hiện được một ý tưởng kinh doanh).
Ngành nghề: Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Bằng cấp:Đại học- Chuyên ngành:Quản trị Kinh doanh/ Tài chính/ Kế toán(ưu tiên chuyên ngành Tài chính)
Kiến thức sản phẩm ngành TPCN, mỹ phẩm
Nắm vững về hoạt động vận hành hệ thống bán lẻ trực tuyến
Kỹ năng phân tích và lập luận logic vấn đề.
Kỹ năng tương tác, phối hợp các đơn vị phòng ban.
CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
Số năm kinh nghiệm liên quan:03- 05 năm. Ưu tiên các UV sinh năm 1992 - 1993 - 1996
Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương và có tố chất kinh doanh (thực hiện được một ý tưởng kinh doanh).

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 38, Khu phố 1 , Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

