Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Công viên phần mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Our company is seeking a skilled VB6 Developer to join our team. As a VB6 Developer, you will be responsible for developing and maintaining applications using Visual Basic 6.0. You will work with a team of developers and project managers to design and develop custom software solutions for our clients.
Responsibilities:
Requirements:
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Requirements:
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS Thì Được Hưởng Những Gì
Ngành nghề: CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI