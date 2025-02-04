Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Công viên phần mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Our company is seeking a skilled VB6 Developer to join our team. As a VB6 Developer, you will be responsible for developing and maintaining applications using Visual Basic 6.0. You will work with a team of developers and project managers to design and develop custom software solutions for our clients.
Responsibilities:
Requirements:

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Requirements:

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS

Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ACS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

