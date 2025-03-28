Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, Bến Thành, quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Kiến trúc và phát triển hệ thống thương mại điện tử toàn cầu trên nền Web và Mobile, multi-domain, multi-languages với lượng traffic dữ liệu cực lớn. Lập trình mảng micro service.
Có cơ hội đảm trách tất cả các kỹ năng cần có của full-stack developer từ xây dựng yêu cầu đến release và vận hành hệ thống trên môi trường thực theo tiêu chuẩn Nhật Bản về qui trình và chất lượng.
Dự án product nên có cơ hội đề xuất và hiện thực những ý tưởng hay, hợp lý và hiệu quả nhằm hoàn thiện sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

>= 1 năm kinh nghiệm phân tích, thiết kế hệ thống .
Junior: >= 2 năm kinh nghiệm lập trình PHP (Laravel) hoặc Framework tương tự.
PHP (Laravel)
Senior: >= 3 năm kinh nghiệm lập trình PHP (Lavarel) hoặc Framework tương tự ( trong đó >= 2 năm làm về Web EC). Biết thêm Java là một lợi thế. Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý team
PHP
Có kinh nghiệm chuyên sâu trong HTML/HTML5, CSS/CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax.
Có hiểu biết chuyên sâu về Apache server, Database MySQL, Linux server, Network, and Security

Tại CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo dự án hàng tháng. Đánh giá lương:1-2 lần/năm. Bonus tháng 13.
1-2 lần/năm
tháng 13
Tổng số ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm 17 ngày (bao gồm5 ngày nghỉ hè:chế độ đặc biệt chỉ có ở Rivercrane).
nghỉ phép hưởng lương hàng năm 17 ngày
5 ngày nghỉ hè:
Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt 2,5 ~ 3,5 triệu/ nhân viên/ năm.
Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt
Cơ hội được công ty đài thọ toàn phần đi onsite tại Nhật Bản trong 3 tháng.
Company Trip hàng năm (2023: Mũi Né – Phan Thiết, 2022: Đà Nẵng – Hội An, 2021: Đà Lạt – Thành phố mộng mơ). Câu lạc bộ sport (bóng đá, bóng bàn, bi lắc, game online,…).
Được training và giao cơ hội thực hiện các kỹ năng để trở thành cấp quản lý cấp cao.
training
cơ hội thực hiện các kỹ năng để trở thành cấp quản lý cấp cao.
Chế độ chu cấp kinh phí (300$ ~ 1000$/người) tham gia các lớp nâng cao kiến thức kĩ thuật, softskill tại các trung tâm đào tạo uy tín.
300$ ~ 1000$
Ngày hội toàn thể nhân viên và gia đình vào tháng 7 hàng năm.
Thứ 6 hàng tuần từ 14:30 trở đi là giờ tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức.
Bảo hiểm bắt buộc được đóng trên lương gross.
Công ty đào tạo tiếng Nhật miễn phí, làm việc lâu dài tại Tokyo Nhật Bản.
Phỏng vấn online 1 vòng duy nhất!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

