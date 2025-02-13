Tuyển Lập trình viên Cong Ty TNHH Địa Sơn Hải làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Cong Ty TNHH Địa Sơn Hải
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Cong Ty TNHH Địa Sơn Hải

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 217 Nguyễn Mậu Tài,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích, thiết kế và phát triển các ứng dụng phần mềm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chủ yếu trong lĩnh vực Marketing và Quảng cáo.
Viết code sạch, hiệu quả, tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình và quy trình phát triển phần mềm của công ty.
Thực hiện các bài test đơn vị và tích hợp để đảm bảo chất lượng phần mềm.
Tham gia vào quá trình triển khai và bảo trì các ứng dụng sau khi được phát hành.
Cộng tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm và các bộ phận khác để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để cải thiện hiệu suất và chất lượng sản phẩm.
Tham gia vào các cuộc họp, báo cáo tiến độ công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm.
Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, Python, C++, C, PHP, JavaScript, Ruby on Rails...
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) và NoSQL.
Có kiến thức về các kiến trúc phần mềm, mô hình thiết kế và nguyên tắc lập trình hướng đối tượng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc dưới áp lực cao.
Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các dự án liên quan đến Marketing và Quảng cáo.

Tại Cong Ty TNHH Địa Sơn Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, được xem xét điều chỉnh dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Địa Sơn Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cong Ty TNHH Địa Sơn Hải

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Làng Chài Số 2, Tân Thành, Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam

