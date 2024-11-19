Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 130 huỳnh tấn phát , phường khuê trung , quận cẩm lệ , tp đà nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thi công,lắp đặt hệ thống camera.báo trộm.

- Thi công, lắp đặt hệ thống mạng lan,wifi , cáp quang

- Thi công lắp đặt hệ thống nhà thông minh

- Quản lý, vận hành máy chủ sever .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 02 Nam

- Nam tuổi từ 20-40 tuổi .

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Trung thực, thật thà, đạo đức nghề nghiệp, hòa đồng.

- Kinh nghiệm làm việc 03 năm trở lên.

Yêu cầu hồ sơ:

- Đơn xin việc

- Sơ yếu lý lịch.

- Giấy khám sức khỏe.

- Văn bằng,chứng chỉ liên quan.

- CMND, hộ khẩu.

Tất cả giấy tờ phải qua công chứng.

Không hoàn trả hồ sơ không đạt yêu cầu.

Phỏng vấn trực tiếp, được nhận đi làm ngay

Tại Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7.000.000 - 12.000.000 .

- Tham gia BHXH, BHYT .

- Được đào tạo về kiến thức sản phẩm smarthome, các kiến thức về cách tiếp cận khách hàng.

- Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sỹ Phương

