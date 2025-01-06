Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IZI SOFTWARE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 103 Hoài Thanh, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và bảo trì các ứng dụng phần mềm theo yêu cầu của dự án.

Viết code sạch, hiệu quả và có thể mở rộng.

Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử đến triển khai và bảo trì.

Làm việc nhóm hiệu quả, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ đồng nghiệp.

Thực hiện các bài test đơn vị và tích hợp để đảm bảo chất lượng phần mềm.

Cập nhật kiến thức và công nghệ mới liên tục để nâng cao năng lực chuyên môn.

Tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn lập trình của công ty.

Tham gia vào các cuộc họp và báo cáo tiến độ công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình phổ biến như Dart, ...

Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IZI SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IZI SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.