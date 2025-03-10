Tuyển Lập trình viên Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 29 Nguyễn Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc

- Triển khai bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công hạng mục kiến trúc, nội thất.

- Phối hợp công việc với các kỹ thuật công trình, thiết kế.

- Báo cáo hằng ngày cho người quản lý trực tiếp.

- Địa điểm làm việc: văn phòng công ty - 29 Nguyễn Sơn Trà, Đà Nẵng.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Không yêu cầu.

- Chuyên ngành đào tạo: Không yêu cầu

- Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

- Nắm vững kiến thức chuyên môn.

- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: autocad, revit...

- Có trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương tháng và các khoản thưởng Lễ, Tết.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Được hỗ trợ tiền cơm trưa.

-Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển

