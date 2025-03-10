Tuyển Lập trình viên Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 29 Nguyễn Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công hạng mục kiến trúc, nội thất.
- Phối hợp công việc với các kỹ thuật công trình, thiết kế.
- Báo cáo hằng ngày cho người quản lý trực tiếp.
- Địa điểm làm việc: văn phòng công ty - 29 Nguyễn Sơn Trà, Đà Nẵng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Không yêu cầu.
- Chuyên ngành đào tạo: Không yêu cầu
- Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
- Nắm vững kiến thức chuyên môn.
- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: autocad, revit...
- Có trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng và các khoản thưởng Lễ, Tết.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng chính thức.
- Được hỗ trợ tiền cơm trưa.
-Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A
