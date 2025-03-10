Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Thôn Thạch Nham Tây, Hòa Nhơn, Hoà Vang,Đà Nẵng, Huyện Hòa Vang

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra server: Virus, backup, ....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu: Cao Đẳng/đại học ngành công nghệ thông tin.
- Am hiểu các thiết bị công nghệ, thiết bị mạng, dữ liệu mạng, lập trình phần mềm.
- 01 năm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
- Điềm đạm, Thật thà, Năng nổ, chịu áp lực trong khi làm việc .

Tại CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-20tr/ Tháng (Tuỳ thuộc vào năng lực của bạn)
- Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4, 01/5, 2/9, 10/3.......
- Chính sách phúc lợi cho nhân viên: Sinh nhật, 20/10, 8/3 , phụ cấp việc gia đình.
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực. Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13) hấp dẫn: Dao động từ 1 đến 6 tháng tiền lương thỏa thuận.
- Được nâng lương định kỳ hàng năm.
- Du lịch hàng năm (nước ngoài, trong nước)
- Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo luật lao động Việt Nam.
- Được cung cấp hỗ trợ tất cả các trang thiết bị liên quan đến công việc.
- Được phụ cấp cơm ca trưa/chiều

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Kiệt 555B Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê. TP Đà Nẵng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

