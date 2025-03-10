Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Thôn Thạch Nham Tây, Hòa Nhơn, Hoà Vang,Đà Nẵng, Huyện Hòa Vang

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra server: Virus, backup, ....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu: Cao Đẳng/đại học ngành công nghệ thông tin.

- Am hiểu các thiết bị công nghệ, thiết bị mạng, dữ liệu mạng, lập trình phần mềm.

- 01 năm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

- Điềm đạm, Thật thà, Năng nổ, chịu áp lực trong khi làm việc .

Tại CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-20tr/ Tháng (Tuỳ thuộc vào năng lực của bạn)

- Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4, 01/5, 2/9, 10/3.......

- Chính sách phúc lợi cho nhân viên: Sinh nhật, 20/10, 8/3 , phụ cấp việc gia đình.

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực. Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13) hấp dẫn: Dao động từ 1 đến 6 tháng tiền lương thỏa thuận.

- Được nâng lương định kỳ hàng năm.

- Du lịch hàng năm (nước ngoài, trong nước)

- Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao.

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo luật lao động Việt Nam.

- Được cung cấp hỗ trợ tất cả các trang thiết bị liên quan đến công việc.

- Được phụ cấp cơm ca trưa/chiều

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG

