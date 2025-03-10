Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Kuma làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 23 Triệu

Mức lương Đến 23 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 76 - 78 Bạch Đằng,Đà Nẵng

- Đọc hiểu các tài liệu của dự án như tài liệu mô tả yêu cầu, tài liệu thiết kế kỹ thuật, các bảng mô tả lỗi/yêu cầu của khách hàng bằng tiếng Nhật.

- Làm việc trực tiếp với khách hàng (Nhật) hoặc bên đưa yêu cầu dự án để làm rõ yêu cầu và phản hồi kết quả kiểm thử;

- Tạo các tài liệu phục vụ cho việc kiểm thử dự án như kế hoạch kiểm thử (test plan), kịch bản kiểm thử (test case) ; các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu giải thích làm rõ yêu cầu...

- Kiểm thử phần mềm theo yêu cầu của dự án. Hiểu và áp dụng được các loại kiểm thử như functional testing, Regression testing, Performance testing, UAT

- Viết báo cáo kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.

- Nghiên cứu và đề xuất các công cụ hỗ trợ kiểm thử để nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

- Sử dụng được các tool design như Adobe XD, Photoshop, Figma là một lợi thế

- Hiểu và sử dụng được các tool quản trị database như PHP My admin và các câu lệnh SQL là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Kuma Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc; Up to 23 Triệu

- Thưởng tháng 13 + thưởng Tết và các dịp lễ...;

- Company trip mỗi năm 1 lần + teambuilding (2 đến 4 lần/năm) + happy hour (mỗi thứ 6 cuối tháng)

- Xét điều chỉnh lương theo năng lực và hiệu quả công việc 1 đến 2 lần/năm;

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 ( BH Bảo Việt);

- Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;

- Cơ hội sang Nhật làm Việt tại công ty chủ sở hữu là Kumahisa Co., LTD (Thành phố Shizuoka)

- Được hỗ trợ chi phí 100% khi tham gia các khóa học phục vụ trực tiếp cho công việc (với điều kiện cam kết hoàn thành khóa học, báo cáo tiến độ học tập định kỳ, kết thúc khóa học thì có buổi seminar trình bày kiến thức học được)

- Làm việc trong môi trường thân thiện, văn phòng có sẵn thức ăn nhanh, trang phục tự do, có thể làm việc remote lúc cần thiết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kuma

