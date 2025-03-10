Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Kuma làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 23 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Kuma làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 23 Triệu

Công ty TNHH Kuma
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Kuma

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Kuma

Mức lương
Đến 23 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 76

- 78 Bạch Đằng,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 23 Triệu

- Đọc hiểu các tài liệu của dự án như tài liệu mô tả yêu cầu, tài liệu thiết kế kỹ thuật, các bảng mô tả lỗi/yêu cầu của khách hàng bằng tiếng Nhật.
- Làm việc trực tiếp với khách hàng (Nhật) hoặc bên đưa yêu cầu dự án để làm rõ yêu cầu và phản hồi kết quả kiểm thử;
- Tạo các tài liệu phục vụ cho việc kiểm thử dự án như kế hoạch kiểm thử (test plan), kịch bản kiểm thử (test case) ; các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu giải thích làm rõ yêu cầu...
- Kiểm thử phần mềm theo yêu cầu của dự án. Hiểu và áp dụng được các loại kiểm thử như functional testing, Regression testing, Performance testing, UAT
- Viết báo cáo kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.
- Nghiên cứu và đề xuất các công cụ hỗ trợ kiểm thử để nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng được các tool design như Adobe XD, Photoshop, Figma là một lợi thế
- Hiểu và sử dụng được các tool quản trị database như PHP My admin và các câu lệnh SQL là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Kuma Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc; Up to 23 Triệu
- Thưởng tháng 13 + thưởng Tết và các dịp lễ...;
- Company trip mỗi năm 1 lần + teambuilding (2 đến 4 lần/năm) + happy hour (mỗi thứ 6 cuối tháng)
- Xét điều chỉnh lương theo năng lực và hiệu quả công việc 1 đến 2 lần/năm;
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 ( BH Bảo Việt);
- Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;
- Cơ hội sang Nhật làm Việt tại công ty chủ sở hữu là Kumahisa Co., LTD (Thành phố Shizuoka)
- Được hỗ trợ chi phí 100% khi tham gia các khóa học phục vụ trực tiếp cho công việc (với điều kiện cam kết hoàn thành khóa học, báo cáo tiến độ học tập định kỳ, kết thúc khóa học thì có buổi seminar trình bày kiến thức học được)
- Làm việc trong môi trường thân thiện, văn phòng có sẵn thức ăn nhanh, trang phục tự do, có thể làm việc remote lúc cần thiết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kuma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kuma

Công ty TNHH Kuma

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-den-23-trieu-vnd-tai-da-nang-job332360
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 104 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 32 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
20 - 32 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Cong Ty TNHH Địa Sơn Hải làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Cong Ty TNHH Địa Sơn Hải
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 22 - 41 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH
22 - 41 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 34 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH
18 - 34 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH IOTLINK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH IOTLINK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Nitro Tech Asia INC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nitro Tech Asia INC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Nal Solutions làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Nal Solutions
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KDDI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KDDI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Văn Phòng Đại Diên Karma Developments PTE.LTD.tại Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 20 Triệu Văn Phòng Đại Diên Karma Developments PTE.LTD.tại Việt Nam
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Truyền Hình Cáp Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Truyền Hình Cáp Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Hanoi Branch Mor Software JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 45 Triệu Hanoi Branch Mor Software JSC
30 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Gametamin làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Gametamin
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 50 Triệu Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tới 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Kuma làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 23 Triệu Công ty TNHH Kuma
Tới 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Bánh Đồng Tiến
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ALLOY CORPORATION VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ALLOY CORPORATION VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 32 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
20 - 32 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 80 - 100 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 35 - 55 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
35 - 55 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Rikkeisoft làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 100 Triệu Công Ty Cổ Phần Rikkeisoft
5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần K.Hệ thống làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần K.Hệ thống
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm