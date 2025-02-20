Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH IOTLINK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 78 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Phát triển, tối ưu và bảo trì hệ thống backend sử dụng Python và C# hoặc Java.

Phát triển, tối ưu và bảo trì hệ thống backend sử dụng Python và C# hoặc Java.

Thiết kế, triển khai API RESTful/gRPC để phục vụ frontend và mobile app.

Xây dựng, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL nhằm đảm bảo hiệu suất hệ thống.

Tham gia vào quá trình thiết kế kiến trúc hệ thống, chọn công nghệ phù hợp.

Tích hợp các dịch vụ bên thứ ba (thanh toán, AI, dữ liệu lớn...).

Cộng tác với các thành viên trong nhóm để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Viết tài liệu kỹ thuật, đảm bảo code dễ bảo trì và mở rộng.

Kỹ năng bắt buộc:

Kỹ năng bắt buộc:

Thành thạo Python và ít nhất một trong hai ngôn ngữ: C# hoặc Java.

Hiểu biết vững chắc về lập trình hướng đối tượng (OOP), cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Kinh nghiệm làm việc với framework Python như Django, Flask hoặc FastAPI.

Hiểu biết về RESTful API, WebSocket, Microservices Architecture.

Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL (PostgreSQL, MySQL, SQL Server) và NoSQL (MongoDB, Redis, Cassandra).

Hiểu biết về message queue (RabbitMQ, Kafka, SQS) là một lợi thế.

Thành thạo công cụ quản lý mã nguồn Git và mô hình làm việc Gitflow.

Kinh nghiệm triển khai hệ thống trên Docker/Kubernetes, CI/CD pipelines là một điểm cộng.

Kỹ năng bổ sung (Ưu tiên nếu có):

Có kinh nghiệm với Cloud Services (AWS, GCP, Azure).

Hiểu biết về bảo mật hệ thống, mã hóa dữ liệu, OAuth2, JWT.

Đã từng làm việc với Event-Driven Architecture.

Có kinh nghiệm với hệ thống AI/ML, Data Engineering là một lợi thế lớn.

Yêu cầu khác:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần làm việc nhóm tốt.

Chủ động, trách nhiệm với công việc, sẵn sàng học hỏi công nghệ mới.

Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK Thì Được Hưởng Những Gì

12 ngày nghỉ phép hàng năm.

Tháng lương thứ 13 (Full lương theo hợp đồng) + thưởng theo doanh thu.

Cơ hội thăng tiến.

Nhiều chế độ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi hiếu hỉ và các sự kiện.

Cơ hội tham gia huấn luyện, đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật; nghiên cứu, sản xuất ứng dụng công nghệ mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK

