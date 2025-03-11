Tuyển Lập trình viên Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

Phối hợp với Deverlopment team Leader và PM để hiểu rõ về chức năng của sản phẩm

- Xây dựng kế hoạch test (lập kế hoạch, kịch bản, script)

- Chuẩn bị test (tạo dữ liệu, thiết lập môi trường)

- Tiến hành test Mobile app, Web Aplication, Rest API, S/W, Tool nội bộ

- Viết báo cáo test (phân biệt, ghi nhận lỗi S/W, phân tích kết quả, phân biệt giữa vấn đề và cải thiện)

- Phối hợp với team dev để test và recheck các bug trước/trong/sau khi golve sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm thử về Web, Mobile

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin, máy tính

- Có khả năng làm việc dựa trên data

- Có khả năng xây dựng kế hoạch kiểm thử

- Có khả năng sử dụng test framework tự động

- Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (my SQL, Oracle..)

Tại Công ty CP Lendbiz Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Thỏa thuận (8-15M)

Thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ...

Phúc lợi:

Phụ cấp ăn trưa

Chương trình quà, thưởng sinh nhật, 20/10, 8/3, trung thu, Quốc Khánh....hiếu, hỷ cho nhân viên.

Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu.....

Đánh giá năng xuất công việc để cân nhắc thăng chức và điều chỉnh lương định kỳ,hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc;

Tham gia các hoạt động sinh nhật, du lịch, teambuilding,... của Công ty;

Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm (12 - 14 ngày), nghỉ Lễ theo quy định;

Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

