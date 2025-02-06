Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Thương mại Milano làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 590/2 Phan Văn Trị, phường 1,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tham gia các công việc lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thiết bị phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng nội bộ văn phòng do bộ phận IT phụ trách đảm bảo thực hiện tốt các công việc theo kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên.

Phối hợp với các phòng ban khác khi có yêu cầu.

Có kinh nghiệm về phần cứng máy tính và giải pháp xử lý các lỗi cơ bản người dùng, có tư duy phân tích sự lỗi, sự cố.

Có kiến thức cơ bản về mô hình mạng, quản trị hệ thống, phần mềm.

Có hiểu biết cơ bản về cấu trúc website, quản trị phần mềm.

Báo cáo công việc tuần, tháng cho cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18- 24, Giới tính Nam. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên nghành liên quan đến Công nghệ thông tin, Quản trị mạng (Có các chứng chỉ liên quan là một lợi thế). Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.

Kỹ năng:

Nắm vững kiến thức về phần cứng, các phần mềm máy tính cơ bản.

Có kinh nghiệm xử lý sự cố thiết bị người dùng, thiết bị văn phòng, lỗi phần mềm.

Có hiểu biết và đã từng vận hành website cơ bản.

Có hiểu biết về quản lý thời gian và lên kế hoạch xử lý công việc có tuần tự, logic, bài bản (sẽ được hướng dẫn thêm khi nhận việc).

Có hiểu biết và quan tâm đến hệ thống mạng, chuyển đổi số là một lợi thế.

Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu và viết cơ bản.

Phẩm chất cá nhân:

Có tinh thần học hỏi, trau dồi tự phát triển bản thân.

Trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thương mại Milano Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm; phép năm, lương tháng 13; Review lương 1 lần/năm

Được hỗ trợ cơm trưa văn phòng; gửi xe miễn phí;

Sinh nhật, lễ tết, event, chế độ nghỉ dưỡng kết hợp Team Building được tổ chức thường xuyên;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Milano

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin