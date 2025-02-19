Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà 789, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Tham gia triển khai các dự án CNTT: khảo sát, lắp đặt, cấu hình, nghiệm thu, đào tạo
Cập nhật, nghiên cứu và làm chủ các giải pháp CNTT của các hãng Cisco, HPE, Dell/EMC, Nutanix,..
Thực hiện cac việc khác dơ Lãnh đạo Trung tâm giao
Triển khai giải pháp Hyperconverged Infrastructure của hãng Cisco, DellEMC,...
Triển khai giải pháp Server, Storage, Backup của các hãng Cisco, DellEMC, HPE, Fujitsu,...
Cài đặt cấu hình hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, Active Directory, DNS, Exchange
Giải pháp Server, Storage, backup... của các hãng DELL/EMC, Netapp, Oracle, HPE, IBM.
Các giải pháp về Bigdata, Hadoop.
Giải pháp về Containerization.
Cập nhật và nghiên cứu các giải pháp mới đáp ứng với định hướng chung của công ty.
Thực hiện đào tạo nội bộ về các giải pháp công nghệ.
Lập kế hoạch triển khai, giám sát tiến độ dự án.
Hỗ trợ đội kinh doanh trong việc tiếp xúc với khách hàng.
Hỗ trợ các bộ phận kỹ thuật khác trong công ty khi cần
Thực hiện báo cáo cho lão đạo trực tiếp về công việc, quá trình thực hiện công việc.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung:
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử Viễn thông
Có khả năng giao tiếp/ đọc hiểu tài liệukỹ thuật bằng tiếng anh
Có khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc theo nhóm
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao. Kỹ năng xử lý tình huống tốt
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Sẵn sàng làm ngoài giờ, đi công tác trong và ngoài nước khi cần thiết
Yêu cầu riêng:
Có chứng chỉ MCSA, MCSE hoặc tương đương
Có chứng chỉ Vmware, LPIC, Netapp hoặc tương đương
Hiểu biết sâu các hệ thống máy chủ của Cisco, HPE, Dell, các hệ thống storage, SAN, Dell,...
Có kinh nghiệm cài đặt, quản trị và vận hành các hệ thống máy chủ, lưu trữ
Kinh nghiệm ở vị trí tương tự từ 1-2 năm

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm hấp dẫn, up to 35M/ tháng, 13++ tháng lương/ năm
Cơ hội tham gia các dự án lớn, với các chuyên gia và các hãng công nghệ lớn trên thế giới
Công ty hỗ trợ và chi trả các khóa đào tạo, thi chứng chỉ chuyên môn lên đến 100%
Thưởng lễ tết, tiền quần áo, ăn trưa, đi lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 789, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

