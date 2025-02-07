Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Lập trình viên

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 16

- VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2.,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Tham gia trực tiếp vào các dự án về phát triển, triển khai hệ thống phần mềm, ứng dụng;
Phụ trách thiết kế chi tiết, lập trình, unit test, xử lý lỗi của chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java;
Hiểu nội dung dự án, thực hiện review sản phẩm, kiểm chứng, hướng dẫn các thành viên trong nhóm;
Quản lý tiến độ, chất lượng phát triển của các chức năng, phụ trách điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, kỹ thuật giữa các chức năng;
Nắm được tình hình tiến độ, chất lượng của team member, báo cáo lên PM/PO/SA và các công việc khác được giao;
Lựa chọn, tư vấn và nghiên cứu công nghệ phù hợp cho từng dự án.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương;
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc với Java Core, Java frameworks như Spring Framework, Spring Boot, Relational Database;
Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với NoSQL, Git và CI/CD;
Có kinh nghiệm về thiết kế cơ sở dữ liệu, OOP, SOA;
Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, thiết kế và học hỏi nhanh;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao;
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với công cụ API Gateway: Nginx, Kong..;
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống queue như RabbitMQ, ActiveMQ ..;
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc hệ thống cache: Redis, Memcached...;
Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 35 triệu/ tháng.
Thưởng 2 lần/ năm + Các chế độ phúc lợi khác;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp;
Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống;
Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động;
Đóng BHXH ngay khi ký Hợp đồng lao động.
Cùng tham gia miễn phí các câu lạc bộ đá bóng, cầu lông,... của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16 - VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

