Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa HL - Tầng 8, số 6, ngõ 82 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 50 Triệu

o Tham gia dự án phát triển sản phẩm enterprise quy mô lớn

o Chịu trách nhiệm role dev leader, SA, Key member

o R&D hệ thống, framework, base source code

o Tham gia quá trình phát triển sản phầm: design, code, unit test

o Hỗ trợ các bạn Junior giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, xử lý các issue

o R&D công nghệ mới phục vụ phát triển sản phẩm

o Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Tốt nghiệp Đại học hoặc chương trình tương đương chuyên ngành Công nghệ thông tin

o Có kinh nghiệm lập trình từ 4 năm trở lên sử dụng C#, .Net

o Có kinh nghiệm với SQL

o Có kinh nghiệm Dev Leader, Project technical leader trong dự án, một sản phẩm là một lợi thế

o Có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật

o Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ design UML

o Có kinh nghiệp sử dụng các Automation Unit Test

o Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo Git, Redmine

o Có hiểu biết về các hệ thống DevOpt, CICD như: Git/Jenkin/Azure DevOps là một lợi thế.

o Có kinh nghiệm tham gia các dự án quản lý theo mô hình Agile/Scrum

o Có kỹ năng làm việc nhóm, kinh nghiệm quản lý nhóm

o Có tinh thần trách nhiệm cao với các nhiệm vụ được giao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: up to 50M

• Có lương tháng 13 và thưởng tùy theo hiệu quả công việc

• Làm việc cho công ty IT Nhật, môi trường chuyên nghiệp, có chế độ phúc lợi tốt:

o Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và đầy đủ các chế độ theo luật

o Khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe hàng năm

o Có chế độ đi nghỉ hè hàng năm

o Có chế độ hỗ trợ training, học tập nâng cao năng lực

• Có career path rõ ràng, được đánh giá/ nghi nhận định kỳ

• Làm việc trong môi trường quốc tế, tham gia các dự án phát triển các hệ thống doanh nghiệp lớn và có nhiều cơ hội học hỏi phát triển nghề nghiệp

• Làm việc tại công ty 100% vốn Nhật. Công ty mẹ là ICSPartners Group của Nhật - một tập đoàn IT, thành lập từ năm 1980, hiện tại có văn phòng tại 8 thành phố lớn của Nhật

• Được traininng, đào tạo nâng cao các kĩ năng chuyên ngành cũng như các kĩ năng mềm khác

• Có cơ hội được đi Nhật công tác làm việc trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM

