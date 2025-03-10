Tuyển Lập trình viên MIZA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại MIZA GROUP
- Hà Nội:
- Tòa nhà intracom Reverside, cầu Nhật Tân, Vĩnh Ngọc,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào việc vận hành, bảo trì và quản lý hệ thống hạ tầng CNTT của công ty.
Cài đặt, cấu hình và quản lý các thiết bị mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, hệ thống bảo mật.
Giám sát và xử lý các sự cố, lỗi phát sinh trên hệ thống hạ tầng CNTT.
Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ, nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT.
Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng nội bộ về các vấn đề liên quan đến hệ thống CNTT.
Tham gia vào việc triển khai các dự án liên quan đến hạ tầng CNTT.
Phân tích và đánh giá hiệu suất hoạt động của hệ thống hạ tầng CNTT.
Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hệ thống hạ tầng CNTT.
Tham gia vào việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy định về an ninh mạng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm khoảng dưới 01 năm
Có khả năng giao tiếp tiếng anh
Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Tại MIZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được đánh giá tăng lương hàng năm
Thưởng lương tháng 13 & phép năm
Được tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Công ty có phát quà vào những ngảy lễ lớn trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MIZA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI