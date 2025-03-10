Tuyển Lập trình viên MIZA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà intracom Reverside, cầu Nhật Tân, Vĩnh Ngọc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào việc vận hành, bảo trì và quản lý hệ thống hạ tầng CNTT của công ty.

Cài đặt, cấu hình và quản lý các thiết bị mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, hệ thống bảo mật.

Giám sát và xử lý các sự cố, lỗi phát sinh trên hệ thống hạ tầng CNTT.

Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ, nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT.

Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng nội bộ về các vấn đề liên quan đến hệ thống CNTT.

Tham gia vào việc triển khai các dự án liên quan đến hạ tầng CNTT.

Phân tích và đánh giá hiệu suất hoạt động của hệ thống hạ tầng CNTT.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hệ thống hạ tầng CNTT.

Tham gia vào việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy định về an ninh mạng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin

Có kinh nghiệm khoảng dưới 01 năm

Có khả năng giao tiếp tiếng anh

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tại MIZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp ,năng động

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Được đánh giá tăng lương hàng năm

Thưởng lương tháng 13 & phép năm

Được tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Công ty có phát quà vào những ngảy lễ lớn trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MIZA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin