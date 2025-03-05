Tuyển Lập trình viên AA TRADING CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

– Hỗ trợ về IT cho nhân viên các phòng về phần cứng, hệ điều hành và tin học văn phòng;

– Chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo hoạt động của hệ thống thiết bị, dữ liệu tin học mạng nội bộ, thiết bị có kết nối mạng và sử dụng điện tại công ty.

– Quản lý một số kênh website, fanpage…. của công ty

– Báo cáo về IT khi có yêu cầu.

– Chi tiết công việc khi phỏng vấn