Tuyển Lập trình viên AA TRADING CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại AA TRADING CO.,LTD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 3, Tòa nhà Kingston, 223 Hoàng Văn Thụ,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
– Hỗ trợ về IT cho nhân viên các phòng về phần cứng, hệ điều hành và tin học văn phòng;
– Chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo hoạt động của hệ thống thiết bị, dữ liệu tin học mạng nội bộ, thiết bị có kết nối mạng và sử dụng điện tại công ty.
– Quản lý một số kênh website, fanpage…. của công ty
– Báo cáo về IT khi có yêu cầu.
– Chi tiết công việc khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại AA TRADING CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì
– Tăng lương hàng năm hoặc đột xuất theo thành tích công tác.
– Được đóng BHXH –BHYT – BHTN theo quy định hiện hành, đồng phục, khám sức khỏe, du lịch trong / ngoài nước.
– Mức thưởng Lễ – Tết theo năng lực bình quân tối thiểu 2 tháng / năm.
– Được đóng BHXH –BHYT – BHTN theo quy định hiện hành, đồng phục, khám sức khỏe, du lịch trong / ngoài nước.
– Mức thưởng Lễ – Tết theo năng lực bình quân tối thiểu 2 tháng / năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AA TRADING CO.,LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI