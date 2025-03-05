Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển ứng dụng di động trên nền tảng React Native để chạy trên cả iOS và Android.

Tích hợp API backend và làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế UI/UX để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.

Tìm hiểu công nghệ mới giúp cải thiện hiệu suất, khả năng mở rộng của ứng dụng.

Hỗ trợ các dự án khác theo yêu cầu công việc.

Khắc phục lỗi và tối ưu hóa ứng dụng để đảm bảo hoạt động trơn tru trên nhiều thiết bị.

Tham gia vào quy trình kiểm soát chất lượng để kiểm thử và cải thiện ứng dụng trước khi phát hành.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kỹ năng bắt buộc (must-have)

Thành thạo react native và có kinh nghiệm xây dựng ứng dụng di động.

Nắm vững html5, css3, javascript để phát triển giao diện mượt mà.

Hiểu rõ restful apis để giao tiếp với backend.

Có kinh nghiệm sử dụng git (github/gitlab) để quản lý mã nguồn.

Sử dụng thành thạo react hooks để tối ưu hiệu suất ứng dụng.

Có kinh nghiệm sử dụng redux để quản lý trạng thái ứng dụng hiệu quả.

Kiến thức vững về java, đặc biệt là trong môi trường react native.

Kinh nghiệm tích hợp native module cho ios và android để tận dụng các tính năng gốc của hệ điều hành.

2. Điểm cộng (nice-to-have)

Đã từng triển khai ứng dụng react native lên app store và google play.

Có sản phẩm react native thực tế đã triển khai.

Có kinh nghiệm về reactjs và kiến trúc redux.

Hiểu biết về tối ưu hiệu suất mobile app (memory management, animations, v.v.).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER Thì Được Hưởng Những Gì

1 - Về chính sách lương:

- Lương upto 30.000.000 VNĐ ( Có thể thương lượng dựa trên năng lực )

- Phụ cấp: 2.500.000 VNĐ

2 - Về phúc lợi khác:

- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.

- Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn, phép năm,...

- Hưởng phúc lợi các ngày lễ: 02/9; 30/4; tết dương lịch,....

- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu suất;

- Tham gia các hoạt động cùng công ty như: Du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa – thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...

- Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, công đoàn, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

3 - Về môi trường làm việc:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp với đội ngũ nhân sự trẻ – thân thiện, năng động và sáng tạo;

- Được hỗ trợ đầy đủ các công cụ phần mềm để làm việc

- Tạo cơ hội cho nhân viên phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

