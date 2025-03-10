Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH PROVISION VN

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Là Microsoft Dynamics 365 Developer (Senior), bạn sẽ chịu trách nhiệm phát triển, tùy chỉnh và tối ưu hóa hệ thống Dynamics 365 để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Cụ thể:
Tùy chỉnh & phát triển Microsoft Dynamics 365:
Xây dựng, triển khai và tùy chỉnh các module trong hệ sinh thái D365 (ví dụ: Customer Service Hub).
Phát triển các giải pháp tích hợp Dynamics 365 với các hệ thống khác.
Phát triển Microsoft Power Platform:
Làm việc với Power Apps, Power Automate, Microsoft Dataverse để tối ưu hóa quy trình làm việc.
Thiết kế, xây dựng ứng dụng doanh nghiệp dựa trên nền tảng Power Platform.
Quản lý dữ liệu & bảo mật:
Thiết kế mô hình dữ liệu trong Microsoft Dataverse.
Quản lý cấu hình & bảo mật cho hệ thống Dynamics 365.
Phát triển các giải pháp quản lý quyền hạn & phân quyền trong Dynamics 365.
Thiết kế & triển khai giải pháp:
Xây dựng giải pháp tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp bằng Microsoft Dynamics 365.
Quản lý cấu hình hệ thống, đảm bảo hiệu suất & tính bảo mật.
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để triển khai, nâng cấp và bảo trì hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm chuyên sâu về MS Dynamics 365 và các module trong hệ sinh thái D365 (Customer Service Hub, v.v.)
- Thành thạo Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate, Dataverse, v.v.)
- Có kinh nghiệm tùy chỉnh & phát triển Dynamics 365
- Hiểu biết về mô hình dữ liệu trên Microsoft Dataverse
- Quản lý & cấu hình hệ thống trong MS Dynamics 365
- Kinh nghiệm thiết kế giải pháp, triển khai bảo mật & quản lý quyền hạn trong Dynamics 365
- Tiếng Anh tối thiểu B1 để làm việc với tài liệu và nhóm quốc tế

Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN Thì Được Hưởng Những Gì

Phỏng vấn 2-3 vòng
Hình thức làm việc: Remote
Số lượng tuyển: 03 nhân viên
Mức lương cạnh tranh tùy vào năng lực và kinh nghiệm
Thời gian dự án: 2 tháng, nếu ổn định sẽ được ký Hợp đồng lâu dài (hơn 1 năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PROVISION VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hưng Bình Tower, Số 669-671-667/2, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

