Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Lập trình viên

Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu, phân tích tích khả thi dự án

Nghiên cứu tính khả thi của các địa điểm tiềm năng, tính toán doanh số và lập báo cáo về tính khả thi của các địa điểm tiềm năng để mở siêu thị theo chiến lược của tập đoàn.

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu và cập nhật các thông tin liên quan

- Liên hệ các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm liên quan đến các thông tin về dân số, cơ sở hạ tầng, giao thông, mức thu nhập...;

- Nghiên cứu thông tin về trình độ văn hóa, sức mua, thói quen mua hàng của người dân, cảm nhận về thương hiệu, đối thủ cạnh tranh và tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ Việt Nam.

Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu về các Đối Thủ Cạnh Tranh

- Nghiên cứu sự phát triển của trung tâm thương mại và siêu thị, xu hướng phân bổ khách thuê, các thương hiệu trên trung tâm thương mại;

- Nghiên cứu về sự phát triển các chuỗi của các đối thủ cạnh tranh, đặc điểm vị trí, quy mô và doanh thu của đối thủ;

- Tìm hiểu và làm các báo cáo liên quan đến các chuỗi mô hình bán lẻ tương tự cho thị trường ở Việt Nam.

Nhiệm vụ 4: Nghiên cứu tính khả thi của các địa điểm tiềm năng bằng cách tiến hành chuyển địa điểm đến từng địa điểm.

Nghiên cứu vị trí đặt Site dựa theo Yêu cầu của Tập đoàn, xác định những thông tin liên quan về Chủ sở hữu, diện tích, khả năng tiếp cận Site mục tiêu, các đổi thủ tiềm năng trong bán kính khảo sát.

Yêu Cầu Công Việc

- Tối thiếu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm phân tích khả thi dự án bất động sản, bán lẻ, cho thuê.

- Trình độ học vấn: Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài Chính,...

- Chứng chỉ nghề nghiệp/ chuyên môn: Các chứng chỉ liên quan đến bất động sản...

- Am hiểu lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Kiến thức về thị trường Bất động sản; BĐS bán lẻ, Trung tâm thương mại, siêu thị vừa và nhỏ...;

- Khả năng nghiên cứu và làm báo cáo dự án.

- Kỹ năng tìm kiếm và phân tích dữ liệu;

- Kỹ năng quan sát vị trí địa điểm, đưa ra các nhận định phân tích chính xác;

- Kỹ năng giao tiếp với các cơ quan ban ngành;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa Thuận

- Lương tháng 13 ++

- 12 ngày phép/năm

- BHXH, BHYT, BHTN

- BHXH đóng trên 100% mức lương tổng

- Bảo hiểm cao cấp

- Phụ cấp ăn trưa 50 nghìn đồng/ngày

- Thưởng các dịp lễ tết theo chính sách của công ty

- Được trang bị kiến thức trong ngành bán lẻ

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

