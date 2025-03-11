Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MEVIVU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 998/42/15 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các yêu cầu công việc và mục tiêu để ra của Phòng kỹ thuật, góp phần giúp phòng đạt được mục tiêu và hiệu quả kỹ thuật.

Học toàn bộ kỹ thuật để làm ra một App Android - IOS, hệ thống phần mềm chuyên nghiệp bằng Figma, Flutter tương tác với Server

Quản trị cơ sở dữ liệu, triển khai dự án thực tế

Học kỹ thuật chuyên sâu phân tích yêu cầu khách hàng, trao đổi và tư vấn khách

Sáng tạo là tiên phong, học hỏi thêm nhiều cách tiếp cận vấn đề và sáng tạo trong cách giải quyết

Tự do học hỏi các nền tảng IT khác, đề xuất công ty thoải mái nếu cần để bay cao với khả năng IT của bạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tất cả các trường, không cần kinh nghiệm, cái hay là va chạm, lăn xả sẽ mang lại ta những bài học, mời bạn vào Công ty để va chạm, lăn xả. ( Nếu bạn biết trước Flutter, Figma, Phân tích yêu cầu là một lợi thế )

Nhanh nhẹn, yêu thích công việc kinh doanh, chịu được áp lực công việc

Năng động, thích tìm tòi, khám phá

Tinh thần học hỏi, có ý thức kỷ luật và tự giác cao

Thái độ làm việc tích cực và chuyên nghiệp

Kiên trì, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và Internet

Tự trang bị Laptop trong thời gian thực tập

Tại CÔNG TY TNHH MEVIVU Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường thực tế chứ không phải lý thuyết suông

Được trải nghiệm trong một môi trường thực sự chuyên nghiệp, năng động;

Được training trong công việc để phát triển bản thân;

Được làm việc, cống hiến, đồng hành cùng với công ty.

Được xem xét, đánh giá năng lực để cộng tác lâu dài cùng những chế độ hấp dẫn tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEVIVU

