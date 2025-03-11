Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MEVIVU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH MEVIVU
- Hồ Chí Minh:
- 998/42/15 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các yêu cầu công việc và mục tiêu để ra của Phòng kỹ thuật, góp phần giúp phòng đạt được mục tiêu và hiệu quả kỹ thuật.
Học toàn bộ kỹ thuật để làm ra một App Android - IOS, hệ thống phần mềm chuyên nghiệp bằng Figma, Flutter tương tác với Server
Quản trị cơ sở dữ liệu, triển khai dự án thực tế
Học kỹ thuật chuyên sâu phân tích yêu cầu khách hàng, trao đổi và tư vấn khách
Sáng tạo là tiên phong, học hỏi thêm nhiều cách tiếp cận vấn đề và sáng tạo trong cách giải quyết
Tự do học hỏi các nền tảng IT khác, đề xuất công ty thoải mái nếu cần để bay cao với khả năng IT của bạn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, yêu thích công việc kinh doanh, chịu được áp lực công việc
Năng động, thích tìm tòi, khám phá
Tinh thần học hỏi, có ý thức kỷ luật và tự giác cao
Thái độ làm việc tích cực và chuyên nghiệp
Kiên trì, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và Internet
Tự trang bị Laptop trong thời gian thực tập
Tại CÔNG TY TNHH MEVIVU Thì Được Hưởng Những Gì
Được trải nghiệm trong một môi trường thực sự chuyên nghiệp, năng động;
Được training trong công việc để phát triển bản thân;
Được làm việc, cống hiến, đồng hành cùng với công ty.
Được xem xét, đánh giá năng lực để cộng tác lâu dài cùng những chế độ hấp dẫn tại Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEVIVU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
