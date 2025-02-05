Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Sparkminds làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Fresher Fullstack Developer

Tham gia nhóm phát triển Fullstack và triển khai ứng dụng web theo yêu cầu của khách hàng.

Phát triển và bảo trì ứng dụng, sửa lỗi và thiết kế các chức năng mới khi cần thiết.

Duy trì chất lượng mã cao nhất

Tìm giải pháp tối ưu cho vấn đề.

Fresher Tester (QC)

Đọc và phân tích các yêu cầu.

Tạo và duy trì các trường hợp thử nghiệm.

Thực hiện QA thủ công và phát hiện các vấn đề.

Làm việc với Kỹ thuật để giải quyết lỗi.

Kiểm tra các ứng dụng di động, web và web.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Fresher Fullstack Developer

Nắm vững kiến thức nền tảng về kĩ thuật lập trình(cấu trúc dữ liệu và thuật toán, OOP)

Có tư duy lập trình tốt.

Có kiến thức về HTML, CSS và JavaScript

Yêu cầu có ngoại ngữ (tiếng Anh)

Nắm vững kiến thức về cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL, NoSQL

Có kiến thức về một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình: Java, ReactJS, NodeJS

Có tinh thần chịu khó học tập, trau dồi kiến thức

Fresher Tester (QC)

Có kiến thức cơ bản về IT.

Có kiến thức và đam mê về mảng testing

Thái độ cầu tiến, chịu khó trong công việc.

Tính cách tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý vào chi tiết.

Yêu cầu có ngoại ngữ (tiếng Anh).

Có kiến thức về cơ sở dữ liệu.

Tư duy logic tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Sparkminds Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí ăn uống và đi lại cho Fresher.

Đào tạo bài bản và theo tiêu chuẩn. Tham gia dự án thực tế để làm việc và thử sức ngay sau 1 tháng đầu đào tạo

Lộ trình thăng tiến rõ ràng (sau 1 tháng (tối đa 3 tháng) sẽ có khả năng được tuyển dụng làm nhân viên chính thức, tùy thuộc vào năng lực và thể hiện của bản thân).

Được hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình làm việc.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Hỗ trợ 1 tuần 1-2 buổi về trường để hoàn thành chương trình học.

Lương tháng 13

Thưởng KPI/Performance.

Môi trường làm việc thoải mái, cởi mở. Văn hóa công ty năng động

Tiếp cận với các công nghệ mới

Học tập được nhiều điều từ các anh chị senior

Kiểm tra sức khỏe định kì hàng năm

Company trip 2 lần mỗi năm

Khóa đào tạo/chứng chỉ miễn phí

14 ngày nghỉ phép năm

Trà sữa, cà phê, mì gói...

Party liên tục

Hỗ trợ tư vấn career path

Thưởng tết/holiday, trò chơi event các ngày lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sparkminds

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin