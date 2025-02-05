Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Sparkminds làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Sparkminds
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Fresher Fullstack Developer
Tham gia nhóm phát triển Fullstack và triển khai ứng dụng web theo yêu cầu của khách hàng.
Phát triển và bảo trì ứng dụng, sửa lỗi và thiết kế các chức năng mới khi cần thiết.
Duy trì chất lượng mã cao nhất
Tìm giải pháp tối ưu cho vấn đề.
Fresher Tester (QC)
Đọc và phân tích các yêu cầu.
Tạo và duy trì các trường hợp thử nghiệm.
Thực hiện QA thủ công và phát hiện các vấn đề.
Làm việc với Kỹ thuật để giải quyết lỗi.
Kiểm tra các ứng dụng di động, web và web.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Sparkminds Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí ăn uống và đi lại cho Fresher.
Đào tạo bài bản và theo tiêu chuẩn. Tham gia dự án thực tế để làm việc và thử sức ngay sau 1 tháng đầu đào tạo
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (sau 1 tháng (tối đa 3 tháng) sẽ có khả năng được tuyển dụng làm nhân viên chính thức, tùy thuộc vào năng lực và thể hiện của bản thân).
Được hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình làm việc.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Hỗ trợ 1 tuần 1-2 buổi về trường để hoàn thành chương trình học.
Lương tháng 13
Thưởng KPI/Performance.
Môi trường làm việc thoải mái, cởi mở. Văn hóa công ty năng động
Tiếp cận với các công nghệ mới
Học tập được nhiều điều từ các anh chị senior
Kiểm tra sức khỏe định kì hàng năm
Company trip 2 lần mỗi năm
Khóa đào tạo/chứng chỉ miễn phí
14 ngày nghỉ phép năm
Trà sữa, cà phê, mì gói...
Party liên tục
Hỗ trợ tư vấn career path
Thưởng tết/holiday, trò chơi event các ngày lễ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sparkminds
