Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EBOOKING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 4 Hát Giang, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu: Tạo ra và phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo đặc biệt dành cho ngành du lịch, nhằm cung cấp trải nghiệm độc đáo và tối ưu cho người dùng.

Phân Tích và Hiểu Rõ Nhu Cầu Khách Hàng: Nắm bắt và đánh giá nhu cầu của khách hàng thông qua đoạn mô tả, tạo ra mô hình dự đoán chính xác.

Phát Triển Hệ Thống Gợi Ý và Tìm Kiếm: Xây dựng và duy trì các thuật toán AI để tối ưu hóa quá trình gợi ý và tìm kiếm khách sạn, tour, và vé tham quan.

Tối Ưu Hóa Trải Nghiệm Người Dùng: Đảm bảo rằng hệ thống cung cấp trải nghiệm người dùng độc đáo và cá nhân hóa thông qua phân tích dữ liệu và phản hồi.

Tích Hợp Dữ Liệu: Liên kết và tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau để cung cấp thông tin chi tiết và chính xác nhất.

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên (NLP): Áp dụng kiến thức sâu rộng về NLP, đặc biệt là sử dụng thư viện Spacy, để phát triển các chức năng hiểu và tương tác với đoạn mô tả ngôn ngữ tự nhiên từ người dùng.

Tối Ưu Hóa Thuật Toán Gợi Ý: Sử dụng Spacy và các công nghệ NLP khác để phân tích và hiểu ngôn ngữ tự nhiên, từ đó cải thiện độ chính xác và đa dạng của hệ thống gợi ý.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm vững về lập trình và phát triển các mô hình máy học.

Hiểu biết sâu sắc về ngành du lịch và xu hướng thị trường.

Kỹ năng làm việc tốt trong môi trường đòi hỏi sự sáng tạo và linh hoạt.

Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình như Python, Java, hoặc C++.

Kinh nghiệm trong việc sử dụng thư viện NLP như Spacy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EBOOKING Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

Du lịch cùng công ty mỗi năm 1-2 lần.

Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên xuyên suốt trong năm như các hoạt động thể thao, team building, liên hoan,...

Được cấp đầy đủ công dụng cụ làm việc.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, thưởng các ngày lễ trong năm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.

