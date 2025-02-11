Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 8,Tòa nhà Gia Định . Số 566 QL 13, Phường Hiệp Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bảo trì, nâng cấp, sửa chữa, quản lý các thiết bị máy tính, máy in tại chi nhánh Thủ Đức.

2. Tư vấn nâng cấp, khắc phục sự cố cho các chi nhánh qua hình thức online.

3. Quản lý email, tạo mới, cài đặt cấu hình outlook khi có yêu cầu.

4. Quản lý, hướng dẫn sử dụng, xử lý sự cố các phần mềm trong hệ sinh thái AMIS APP, AMIS kế toán, DMS HPT (Sẽ được đào tạo).

5. Quản lý database doanh nghiệp, thu thập, tổng hợp dữ liệu.

6. Tạo mã khách hàng, mã sản phẩm trên Solomon (Sẽ được đào tạo).

7. Quản lý tên miền, SSL, server website doanh nghiệp, website Ecommerce, Report Analyst.

8. Thiết kê, lập trình website doanh nghiệp, website Ecommerce từ các mã nguồn mở.

9. Kết hợp với team Data Analyst, thiết kế, lập trình, truy xuất dữ liệu cho việc vẽ chart, trên Report Analyst.

10. Phối hợp với team Data Analyst trong việc phân tích, phát triển các Report.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kiến thức về phần cứng máy tính, quản trị server, SSL, centOS,...

2. Sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng Excel, Word, Powerpoint,...

3. Sử dụng tốt các mã nguồn mở Wordpress, Codeigniter,...

4. Lập trình tốt PHP, ASP, SQLSRV, MYSQL, CSS, JSCHART....

5. Có kiến thức về Data Engineer, Data Analyst,...

6. Biết Design, Edit video là một lợi thế

Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn, Lương tháng 13, Theo thỏa thuận (có thể từ 10tr -13tr)

• Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn, BHXH.

• Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị để phục vụ công việc.

• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

• Được hỗ trợ trau dồi thêm về chuyên môn và kỹ năng liên quan từ ban lãnh đạo công ty và những người có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin