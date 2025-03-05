Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Blue Sky Office Tower, 01 Bạch Đằng, phường 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Thực hành và phát triển các tính năng mới cho các ứng dụng bằng ngôn ngữ Java/Golang của team phát triển kinh doanh

Hỗ trợ Senior trong việc gỡ lỗi và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Viết code rõ ràng, dễ dàng bảo trì và có tài liệu đầy đủ.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm với ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình (Golang/Java).

Quen thuộc với cơ sở dữ liệu không quan hệ & quan hệ (PostgreSQL, MySQL, MongoDB, v.v.)

Hiểu biết vững chắc về các khái niệm lập trình hướng đối tượng là một lợi thế.

Kiến thức cơ bản vững chắc về cấu trúc dữ liệu/giải thuật là một lợi thế.

Có khả năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.

Khả năng giao tiếp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập (bắt đầu với mức 2.000.000 VND/tháng)

Làm việc trong môi trường với các yêu cầu thực tế của các ứng dụng sản xuất hiện có.

Cơ hội cọ sát với các vấn đề của hệ thống logistic

Trải nghiệm với phương pháp Agile 2.0 để phát triển và cung cấp các tính năng.

Hợp tác với các thành viên nhóm từ nhiều bộ phận khác nhau

Cung cấp dấu mộc của công ty để chứng nhận báo cáo thực tập của trường cao đẳng/đại học

Đội ngũ đa văn hóa

Môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt

Thúc đẩy việc học tập, cải tiến liên tục và phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam

