Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Blue Sky Office Tower, 01 Bạch Đằng, phường 2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Thực hành và phát triển các tính năng mới cho các ứng dụng bằng ngôn ngữ Java/Golang của team phát triển kinh doanh
Hỗ trợ Senior trong việc gỡ lỗi và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
Viết code rõ ràng, dễ dàng bảo trì và có tài liệu đầy đủ.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm với ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình (Golang/Java).
Quen thuộc với cơ sở dữ liệu không quan hệ & quan hệ (PostgreSQL, MySQL, MongoDB, v.v.)
Hiểu biết vững chắc về các khái niệm lập trình hướng đối tượng là một lợi thế.
Kiến thức cơ bản vững chắc về cấu trúc dữ liệu/giải thuật là một lợi thế.
Có khả năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.
Khả năng giao tiếp tốt
Quen thuộc với cơ sở dữ liệu không quan hệ & quan hệ (PostgreSQL, MySQL, MongoDB, v.v.)
Hiểu biết vững chắc về các khái niệm lập trình hướng đối tượng là một lợi thế.
Kiến thức cơ bản vững chắc về cấu trúc dữ liệu/giải thuật là một lợi thế.
Có khả năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.
Khả năng giao tiếp tốt
Tại Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập (bắt đầu với mức 2.000.000 VND/tháng)
Làm việc trong môi trường với các yêu cầu thực tế của các ứng dụng sản xuất hiện có.
Cơ hội cọ sát với các vấn đề của hệ thống logistic
Trải nghiệm với phương pháp Agile 2.0 để phát triển và cung cấp các tính năng.
Hợp tác với các thành viên nhóm từ nhiều bộ phận khác nhau
Cung cấp dấu mộc của công ty để chứng nhận báo cáo thực tập của trường cao đẳng/đại học
Đội ngũ đa văn hóa
Môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt
Thúc đẩy việc học tập, cải tiến liên tục và phát triển cá nhân
Làm việc trong môi trường với các yêu cầu thực tế của các ứng dụng sản xuất hiện có.
Cơ hội cọ sát với các vấn đề của hệ thống logistic
Trải nghiệm với phương pháp Agile 2.0 để phát triển và cung cấp các tính năng.
Hợp tác với các thành viên nhóm từ nhiều bộ phận khác nhau
Cung cấp dấu mộc của công ty để chứng nhận báo cáo thực tập của trường cao đẳng/đại học
Đội ngũ đa văn hóa
Môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt
Thúc đẩy việc học tập, cải tiến liên tục và phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI