Tuyển Lập trình viên APRIME COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 86 - 88 Lê Văn Duyệt, Phường 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhiệm vụ chính:

Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của Công ty và Bộ phận.

Cam kết với các mục tiêu của mình, đảm bảo hiệu suất và kết quả công việc.

Nhiệm vụ chuyên môn

Phân tích dữ liệu từ các nền tảng quảng cáo (TikTok Ads, Amazon Ads) để tối ưu chiến dịch, đưa ra đề xuất chiến lược.

Nghiên cứu thị trường & đối thủ, theo dõi xu hướng ngành hàng trên Amazon & TikTok để xác định cơ hội phát triển sản phẩm.

Thu thập & xử lý dữ liệu từ các nguồn như Amazon Seller Central, TikTok Shop, Google Trends, Helium 10, Data Scraping…

Lập báo cáo & trực quan hóa dữ liệu (dashboard, report) để hỗ trợ ra quyết định.

Phối hợp với các bộ phận như Marketing, PPC Ads, Product để tối ưu hiệu quả chiến dịch.

Đề xuất chiến lược giá, từ khóa, content dựa trên dữ liệu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệpĐại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, CNTT hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến Business Intelligence, Data Analysis, hoặc Digital Marketing.

Biết sử dụng SQL, Python hoặc Google Sheets/Excel nâng cao để xử lý và phân tích dữ liệu.

Hiểu cơ bản về quảng cáo TikTok Ads, Amazon Ads hoặc có kinh nghiệm làm việc với nền tảng này.

Kỹ năng nghiên cứu thị trường, hiểu về xu hướng TikTok, hành vi mua hàng trên Amazon.

Biết dùng Power BI, Google Data Studio hoặc Tableau là một lợi thế.

Tiếng Anh cơ bản để đọc hiểu tài liệu, báo cáo.

Chủ động, tư duy phân tích tốt, có khả năng đề xuất giải pháp dựa trên dữ liệu.

Tại APRIME COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12.000.000 vnđ -15.000.000 vnd (Có thể thỏa thuận theo năng lực)

Trợ cấp ăn trưa 800,000 vnd/tháng, hỗ trợ chi phí gửi xe tòa nhà

Thử việc 02 tháng, hưởng 90% lương.

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.

Lương tháng 13; thưởng lễ, Tết, thưởng cuối năm, team building hàng năm.

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước; được đóng BHYT, BHXH sau khi ký HĐLĐ

Thời gian làm việc: 9h – 18h từ thứ 2- 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật. Nghỉ trưa: 13h-14h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APRIME COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin