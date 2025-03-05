Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 35 Nguyễn Thái Sơn, P4, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ phát triển, triển khai và duy trì module cho các sản phẩm về giáo dục (Tiếng anh, tiếng nhật…)
Phân tích, đánh giá và đưa ra phản hồi cho yêu cầu và phát triển sản phẩm
Đóng góp ý tưởng mới và hoàn thành các nhiệm vụ đúng thời hạn và chính xác
Sửa lỗi và căng hiệu suất của ứng dụng
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc với Angular, NoSQL, MySQL
TTS năm 3,4 các ngành công nghệ thông tin, hoặc các bạn đam mê lập trình
Thành thạo về Typescript, JavaScript, Firebase và Git
Có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phức tạp
Có hiểu biết về IONIC là một lợi thế
Có kinh nghiệm với GIT source control, Google SDK (analytics, firebase, …)
Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum và các tiêu chuẩn.
Có chứng chỉ Toeic 550+ là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng cao (20-25% doanh số).
Được đào tạo nghiệp vụ, quy trình.
TTS được hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Hỗ trợ lương cứng (500-2tr) tuỳ theo năng lực.
Có thể làm việc online hoặc offline tại Gò Vấp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
