Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Nguyễn Thái Sơn, P4, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phát triển, triển khai và duy trì module cho các sản phẩm về giáo dục (Tiếng anh, tiếng nhật…)

Phân tích, đánh giá và đưa ra phản hồi cho yêu cầu và phát triển sản phẩm

Đóng góp ý tưởng mới và hoàn thành các nhiệm vụ đúng thời hạn và chính xác

Sửa lỗi và căng hiệu suất của ứng dụng

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc với Angular, NoSQL, MySQL

TTS năm 3,4 các ngành công nghệ thông tin, hoặc các bạn đam mê lập trình

Thành thạo về Typescript, JavaScript, Firebase và Git

Có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phức tạp

Có hiểu biết về IONIC là một lợi thế

Có kinh nghiệm với GIT source control, Google SDK (analytics, firebase, …)

Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum và các tiêu chuẩn.

Có chứng chỉ Toeic 550+ là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng cao (20-25% doanh số).

Được đào tạo nghiệp vụ, quy trình.

TTS được hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Hỗ trợ lương cứng (500-2tr) tuỳ theo năng lực.

Có thể làm việc online hoặc offline tại Gò Vấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.