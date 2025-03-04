Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LẬP PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LẬP PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LẬP PHÚC
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LẬP PHÚC

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LẬP PHÚC

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 193 Gò Ô Môi, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Sử dụng phần mềm Pro/E Creo/Powermill/Hypermill để lập trình chương trình CAM gia công cho máy phay CNC và EDM
- Nắm rõ nguyên lý gia công
- Thực hiện các công việc khác liên quan tới việc hoạch định công nghệ

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao Đẳng, Đại Học
- Có chuyên môn cơ khí chế tạo - biết đọc hiểu bản vẽ
- Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế
- Có kiến thức tốt về các phần mềm liên quan
- Có niềm đam mê cơ khí

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LẬP PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10.000.000 đ đến 30.000.000 đ cho ứng viên có kinh nghiệm
- Phụ cấp cơm trưa 25.000 đồng/người
- Thử việc nhận 100% mức lương chính thức
- 12 ngày phép có lương/năm
- Được đảm bảo mọi chế độ BHXH, BHYT theo luật quy định và Bảo Hiểm 24h
- Chính sách lương thưởng theo năng lực cá nhân và kết quả kinh doanh của Công ty
- Công tác phí, ngoài giờ và các phụ cấp khác
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
- Được tham gia các khóa huấn luyện chuyên môn nâng cao để trau dồi nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn khuôn và gia công trên thế giới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LẬP PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LẬP PHÚC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LẬP PHÚC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 193 Gò ô Môi, Khu phố 2, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

