Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường D1, Khu công nghệ cao, Quận 9, TP HCM, Quận 9, Quận 1

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các phòng ban và đơn vị chuyên môn liên quan đến công tác kiểm thử phần mềm/ứng dụng để kiểm thử ứng dụng.
Trực tiếp lên testcase và kiểm thử phần mềm/ứng dụng. Đảm bảo các phần mềm/ứng dụng trước khi ban hành phải đạt chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng chịu tải
Hỗ trợ nhóm phát triển ứng dụng nhận diện các vấn đề, kiểm tra chương trình để phát hiện các sai sót.
Phối hợp và hỗ với các thành viên khác trong bộ phận thực hiện công việc kiểm thử ứng dụng
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Manual Tester
Hiểu biết về các hoạt động, tính chất và quy mô kinh doanh của Ngân hàng.
Có khả năng đọc tài liệu và giao tiếp bằng Tiếng Anh
Hiểu biết về các hệ thống CNTT ứng dụng trong ngân hàng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp.
Lương tháng 13.
Được tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị \"awesome\" cho công ty & cho thế giớI
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

