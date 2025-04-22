Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hoàng Văn Thái, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Manual Tester

Tham gia vào dự án test các dự án về hệ thống với vai trò Tester Manual.

Lập kế hoạch kiểm thử, phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của team trong dự án.

Chịu trách nhiệm về kiểm soát chất lượng các sản phẩm của Công ty trước khi bàn giao cho khách hàng.

Làm việc onsite tại văn phòng khách hàng ở Quận 7, kết hợp làm việc Hybrid.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành IT

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Test Manual (web app, mobile app)

Biết test performance cho datalake

Hiểu rõ các giai đoạn test trong một qui trình sản xuất phần mềm.

Biết viết test plan, test case,…...

Tiếng Anh cơ bản

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe 24/24 (MSIG Care) sau 12 tháng làm việc

13++ tháng lương/năm

Review tăng lương 2 lần/năm

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

