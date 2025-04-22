Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hoàng Văn Thái, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tham gia vào dự án test các dự án về hệ thống với vai trò Tester Manual.
Lập kế hoạch kiểm thử, phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của team trong dự án.
Chịu trách nhiệm về kiểm soát chất lượng các sản phẩm của Công ty trước khi bàn giao cho khách hàng.
Làm việc onsite tại văn phòng khách hàng ở Quận 7, kết hợp làm việc Hybrid.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành IT
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Test Manual (web app, mobile app)
Biết test performance cho datalake
Hiểu rõ các giai đoạn test trong một qui trình sản xuất phần mềm.
Biết viết test plan, test case,…...
Tiếng Anh cơ bản
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Test Manual (web app, mobile app)
Biết test performance cho datalake
Hiểu rõ các giai đoạn test trong một qui trình sản xuất phần mềm.
Biết viết test plan, test case,…...
Tiếng Anh cơ bản
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm sức khỏe 24/24 (MSIG Care) sau 12 tháng làm việc
13++ tháng lương/năm
Review tăng lương 2 lần/năm
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
13++ tháng lương/năm
Review tăng lương 2 lần/năm
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI