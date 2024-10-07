Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng Kế hoạch Marketing tổng thể theo chiến lược Marketing Nghiên cứu, Thực thi, Quản lý và giám sát Kế hoạch Marketing tổng thể Phát triển các chiến dịch Marketing sáng tạo và hiệu quả trên các kênh Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing, v.v. Quản lý ngân sách Marketing và theo dõi hiệu quả chiến dịch. Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để theo dõi hiệu quả chiến dịch và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Phân tích dữ liệu người dùng để hiểu rõ hơn về hành vi và nhu cầu của khách hàng. Áp dụng các phương pháp thử nghiệm A/B để tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự Đặt mục tiêu, đồng hành, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Xây dựng môi trường làm việc năng động và hiệu quả. Cập nhật xu hướng về Marketing Thử nghiệm các Công nghệ và Phương thức Marketing mới, và các Platforms Làm việc chặt chẽ với các bộ phận R&D, Product, Design để đưa ra các đề xuất tối ưu sản phẩm, content và ads.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Digital Marketing Team Leader Đã từng triển khai chiến dịch liên quan đến Quảng cáo & truyền thông số Kinh nghiệm làm việc trong ngành Edutech & Mobile Marketing là một lợi thế. Hiểu bản chất & cách thức đo đếm chỉ số Digital Marketing & Social Media Hiểu biết sâu rộng về các Brand Marketing, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing, v.v. Hiểu các kênh phân phối và các điểm chạm trong ngành Edutech & Mobile Marketing. Có khả năng đặt người dùng làm gốc, thấu hiểu nỗi đau của người tiêu dùng. Biết cách thiết lập Thiết lập Cấu trúc giá (Ít nhất là 2/4 nguyên tắc). Khả năng phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả: Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi chiến dịch và tối ưu hóa hiệu suất. Tiếng Anh (4 kỹ năng) ở mức khá Kiên trì, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc Chịu sự áp lực cao trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ Ham học hỏi, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

- Thu nhập: Lương cứng + phụ cấp + thưởng. Thu nhập lên đến 40M

- Lương tháng 13.

- Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm

2. Chế độ phúc lợi:

- Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

3. Cơ hội phát triển bản thân

- Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

- Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.

- Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

- Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.