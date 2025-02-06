Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai các hệ thống mới cũng như bảo trì, tối ưu hóa và nâng cấp các hệ thống hiện có;
- Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì Ứng dụng di động, WebApp theo yêu cầu kinh doanh;
- Xây dựng các thành phần có thể tái sử dụng và khuôn khổ Front-end để sử dụng trong tương lai

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình với HTML, CSS, JavaScript, ReactJS.
Kinh nghiệm trong các ứng dụng web và mobile-first applications
Kinh nghiệm với ReactJS và hệ sinh thái của nó (Hooks, Context, Redux, Redux Saga, State Management libraries)
Thành thạo với CSS Frameworks như Material UI, TailwindCSS, Ant Design...
Có kinh nghiệm phát triển di động bằng React native hoặc Flutter cho cả Android và iOS
Quen thuộc với thử nghiệm và test lỗi.
Kinh nghiệm thực tế với Git.
Có giải pháp, tư duy chất lượng, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, ham học hỏi và tìm hiểu.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, ngoài giờ hành chính khi làm việc với các thị trường nước ngoài
Ưu tiên hiểu biết về thị trường dịch vụ viễn thông, mobile app, SMS, OTT, Game, hoặc giải trí số.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15tr-20tr tùy thuộc năng lực.
Thưởng tháng 13 (tùy từng thời điểm kinh doanh của Công ty);
Thưởng các dịp lễ tết trong năm; quà tặng tri ân các thành viên gắn bó...;
Thưởng hiệu quả công việc: sáng tạo, thành tích... và các loại thưởng khác;
Đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Luật lao động và theo quy định của Công ty;
Cơ hội thăng tiến và hưởng các chính sách chuyên biệt khác;
Môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cởi mở, trẻ trung;
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 + CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

