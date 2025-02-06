Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai các hệ thống mới cũng như bảo trì, tối ưu hóa và nâng cấp các hệ thống hiện có;

- Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì Ứng dụng di động, WebApp theo yêu cầu kinh doanh;

- Xây dựng các thành phần có thể tái sử dụng và khuôn khổ Front-end để sử dụng trong tương lai

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình với HTML, CSS, JavaScript, ReactJS.

Kinh nghiệm trong các ứng dụng web và mobile-first applications

Kinh nghiệm với ReactJS và hệ sinh thái của nó (Hooks, Context, Redux, Redux Saga, State Management libraries)

Thành thạo với CSS Frameworks như Material UI, TailwindCSS, Ant Design...

Có kinh nghiệm phát triển di động bằng React native hoặc Flutter cho cả Android và iOS

Quen thuộc với thử nghiệm và test lỗi.

Kinh nghiệm thực tế với Git.

Có giải pháp, tư duy chất lượng, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, ham học hỏi và tìm hiểu.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, ngoài giờ hành chính khi làm việc với các thị trường nước ngoài

Ưu tiên hiểu biết về thị trường dịch vụ viễn thông, mobile app, SMS, OTT, Game, hoặc giải trí số.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15tr-20tr tùy thuộc năng lực.

Thưởng tháng 13 (tùy từng thời điểm kinh doanh của Công ty);

Thưởng các dịp lễ tết trong năm; quà tặng tri ân các thành viên gắn bó...;

Thưởng hiệu quả công việc: sáng tạo, thành tích... và các loại thưởng khác;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Luật lao động và theo quy định của Công ty;

Cơ hội thăng tiến và hưởng các chính sách chuyên biệt khác;

Môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cởi mở, trẻ trung;

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 + CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin