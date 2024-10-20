Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô F4A, KCN Thăng Long, Thiện Kế, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lĩnh vực nhân sự

Thực hiện tuyển dụng nhân sư trực thuộc kho Ngoại quan Vĩnh Phúc

Thực hiện chấm công, chấm công OT

Phối hợp với nhân sự khối office trong việc: Tổ chức phỏng vấn; Đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPI); HĐLĐ; chấm dứt HĐLĐ quản lý danh sách nhân sự trên phầm mềm HRM; truyền thông cơ chế thu nhập, phúc lợi và các quy định của Công ty đến CBCNV thuộc Kho Ngoại quan Vĩnh Phúc

Phối hợp tổ chức khám sức khỏe, nghỉ mát

Phối hợp nhân sự khối Office để tổng hợp chi phí nhân sự, chi phí phát sinh liên quan đến nhân sự trong tháng

Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBCNV

2.Lĩnh vực hành chính

Lĩnh vực hành chính

Phối hợp nhân sự khối Office Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, hành chính

Tổng hợp đề xuất mua sắm đồ dùng, văn phòng phẩm cho vận hành kho, phối hợp xin chủ trương khách hàng & Công ty

Theo dõi cấp phát văn phòng phẩm, đồng phục, bảo hộ...

3.Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo lao động hàng ngày

Báo cáo tiến độ công việc lên cấp trên, thường xuyên báo cáo lên những sự việc bất cập liên quan đến người lao động để giải quyết kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Quản trị nhân lực, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm và đã từng có kinh nghiệm về tuyển dụng

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng, đặc biệt về excel.

Am hiểu về Luật Lao động.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Ưu tiên ứng viên là người địa phương và từng làm việc tại các nhà máy, Khu công nghiệp.

Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 13 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm)

Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi)

Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao

Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

