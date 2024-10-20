Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Lô F4A, KCN Thăng Long, Thiện Kế, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lĩnh vực nhân sự
Thực hiện tuyển dụng nhân sư trực thuộc kho Ngoại quan Vĩnh Phúc Thực hiện chấm công, chấm công OT Phối hợp với nhân sự khối office trong việc: Tổ chức phỏng vấn; Đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPI); HĐLĐ; chấm dứt HĐLĐ quản lý danh sách nhân sự trên phầm mềm HRM; truyền thông cơ chế thu nhập, phúc lợi và các quy định của Công ty đến CBCNV thuộc Kho Ngoại quan Vĩnh Phúc Phối hợp tổ chức khám sức khỏe, nghỉ mát Phối hợp nhân sự khối Office để tổng hợp chi phí nhân sự, chi phí phát sinh liên quan đến nhân sự trong tháng Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBCNV
Thực hiện tuyển dụng nhân sư trực thuộc kho Ngoại quan Vĩnh Phúc
Thực hiện chấm công, chấm công OT
Phối hợp với nhân sự khối office trong việc: Tổ chức phỏng vấn; Đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPI); HĐLĐ; chấm dứt HĐLĐ quản lý danh sách nhân sự trên phầm mềm HRM; truyền thông cơ chế thu nhập, phúc lợi và các quy định của Công ty đến CBCNV thuộc Kho Ngoại quan Vĩnh Phúc
Phối hợp tổ chức khám sức khỏe, nghỉ mát
Phối hợp nhân sự khối Office để tổng hợp chi phí nhân sự, chi phí phát sinh liên quan đến nhân sự trong tháng
Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBCNV
2.Lĩnh vực hành chính
Lĩnh vực hành chính
Phối hợp nhân sự khối Office Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, hành chính Tổng hợp đề xuất mua sắm đồ dùng, văn phòng phẩm cho vận hành kho, phối hợp xin chủ trương khách hàng & Công ty Theo dõi cấp phát văn phòng phẩm, đồng phục, bảo hộ...
Phối hợp nhân sự khối Office Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, hành chính
Tổng hợp đề xuất mua sắm đồ dùng, văn phòng phẩm cho vận hành kho, phối hợp xin chủ trương khách hàng & Công ty
Theo dõi cấp phát văn phòng phẩm, đồng phục, bảo hộ...
3.Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo lao động hàng ngày Báo cáo tiến độ công việc lên cấp trên, thường xuyên báo cáo lên những sự việc bất cập liên quan đến người lao động để giải quyết kịp thời.
Báo cáo lao động hàng ngày
Báo cáo tiến độ công việc lên cấp trên, thường xuyên báo cáo lên những sự việc bất cập liên quan đến người lao động để giải quyết kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Quản trị nhân lực, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm và đã từng có kinh nghiệm về tuyển dụng Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng, đặc biệt về excel. Am hiểu về Luật Lao động. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, muốn gắn bó lâu dài với Công ty. Ưu tiên ứng viên là người địa phương và từng làm việc tại các nhà máy, Khu công nghiệp.
Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Quản trị nhân lực, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm và đã từng có kinh nghiệm về tuyển dụng
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng, đặc biệt về excel.
Am hiểu về Luật Lao động.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
Ưu tiên ứng viên là người địa phương và từng làm việc tại các nhà máy, Khu công nghiệp.

Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 13 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm) Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi) Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.
Mức lương từ 13 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm)
Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ
Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi)
Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao
Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

