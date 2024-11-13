Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 1 – Duy Tiên – Hà Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Lên Kế hoạch thi công bảo trì, bảo dưỡng các công việc liên quan đến công tác bảo trì, bảo dưỡng điện

Địa điểm làm việc:

Công ty CP thực phẩm ăn vặt ngon (công ty liên kết Phúc Thịnh)

ng ty CP thực phẩm ăn vặt ngon (

ng ty liên kết Phúc Thịnh)

VP Giao dịch: Tầng 10 Tòa VTC online - 18 Tam Trinh - Hà Nội

Làm việc tại Nhà máy Hà Nam: KCN Đồng Văn 1 – Duy Tiên – Hà Nam

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 12 triệu

- Hưởng đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo nội quy Công ty và Pháp luật quy định.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động...

- Có cơ hội thăng tiến

- Thời gian làm việc: 8-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

