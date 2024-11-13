Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn 1 – Duy Tiên – Hà Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu


• Lên Kế hoạch thi công bảo trì, bảo dưỡng các công việc liên quan đến công tác bảo trì, bảo dưỡng điện
Địa điểm làm việc:
Công ty CP thực phẩm ăn vặt ngon (công ty liên kết Phúc Thịnh)

ng ty CP thực phẩm ăn vặt ngon (
ng ty liên kết Phúc Thịnh)
VP Giao dịch: Tầng 10 Tòa VTC online - 18 Tam Trinh - Hà Nội
Làm việc tại Nhà máy Hà Nam: KCN Đồng Văn 1 – Duy Tiên – Hà Nam

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 12 triệu
- Hưởng đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo nội quy Công ty và Pháp luật quy định.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động...
- Có cơ hội thăng tiến
- Thời gian làm việc: 8-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Penthouse 26-01 TTTM & CHCC Xala, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

