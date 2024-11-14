Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, TTTM Vincom 3/2, Số 3C Đường Ba tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

NHIỆM VỤ CHÍNH:

1/ Điện:

Kiểm tra tủ điện, các thông số điện I (Ampe), V (Volte), Hệ số cosphi)

Cân chỉnh pha không để lệch pha quá nhiều.

Kiểm tra và sửa chữa đèn chiếu sáng.

Kiểm tra thiết bị điện của Operation như : Tivi, Máy Làm Bắp, Máy hâm Bắp, Tủ Mát.............

2/ Điện Lạnh:

Vệ sinh máy lạnh bao gồm lưới lọc, dàn nóng, dàn lạnh (Có người hỗ trợ)

Kiểm tra thông số hoạt động của máy lạnh như : P , I, To

Kiểm tra vấn đề nước thoát

Kiểm tra tình trạng hoạt động hệ thống gió tươi gió thải.

3/ Công việc khác:

Hỗ trợ Operation các Event, ............

Thực hiện yêu cầu từ BQL Rạp và các Phòng Ban.

Thay Poster vào thứ 5 hằng tuần.

4/ Báo cáo công việc hằng ngày đến Ban Quản Lý và Phụ trách Bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Trung cấp chuyên nghành liên quan

Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp

Kiến thức nghành: Sẽ được đào tạo

Khả năng sử dụng Microsoft Office/ Internet là điều bắt buộc

Kỹ Năng cá nhân thể hiện: Khả năng giao tiếp tốt. Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Khả năng làm việc theo nhóm và truyền đạt thông tin tốt .Khả năng chịu áp lực công việc cao, chủ động trong công việc được giao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phụ cấp theo quy định của công ty.

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật định.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

