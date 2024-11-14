Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 5, TTTM Vincom 3/2, Số 3C Đường Ba tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

NHIỆM VỤ CHÍNH:
1/ Điện:
Kiểm tra tủ điện, các thông số điện I (Ampe), V (Volte), Hệ số cosphi)
Cân chỉnh pha không để lệch pha quá nhiều.
Kiểm tra và sửa chữa đèn chiếu sáng.
Kiểm tra thiết bị điện của Operation như : Tivi, Máy Làm Bắp, Máy hâm Bắp, Tủ Mát.............
2/ Điện Lạnh:
Vệ sinh máy lạnh bao gồm lưới lọc, dàn nóng, dàn lạnh (Có người hỗ trợ)
Kiểm tra thông số hoạt động của máy lạnh như : P , I, To
Kiểm tra vấn đề nước thoát
Kiểm tra tình trạng hoạt động hệ thống gió tươi gió thải.
3/ Công việc khác:
Hỗ trợ Operation các Event, ............
Thực hiện yêu cầu từ BQL Rạp và các Phòng Ban.
Thay Poster vào thứ 5 hằng tuần.
4/ Báo cáo công việc hằng ngày đến Ban Quản Lý và Phụ trách Bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Trung cấp chuyên nghành liên quan
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Kiến thức nghành: Sẽ được đào tạo
Khả năng sử dụng Microsoft Office/ Internet là điều bắt buộc
Kỹ Năng cá nhân thể hiện: Khả năng giao tiếp tốt. Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Khả năng làm việc theo nhóm và truyền đạt thông tin tốt .Khả năng chịu áp lực công việc cao, chủ động trong công việc được giao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phụ cấp theo quy định của công ty.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật định.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3C Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

