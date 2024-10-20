Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 157 Hồ Nghinh, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Trực tiếp đặt và xử lý vé lẻ, vé đoàn phục vụ cho bộ phận kinh doanh
- Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu, đề xuất, quảng bá thưởng hiệu/sản phẩm/dịch vụ/chương trình chung của công ty
- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý sự vụ, đàm phán thuyết phục và mở rộng mối quan hệ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản từ 7-10 triệu/tháng tùy theo năng lực, đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Luật
- Lương theo kết quả kinh doanh hấp dẫn
- Văn hoá doanh nghiệp tử tế, môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tạo cơ hội phát triển năng lực tối đa.
- Sẵn sàng trao đổi và thay đổi cách thức làm việc phù hợp với bản thân và năng lực
- Thưởng doanh số theo tháng, theo quý hấp dẫn.
- Du lịch, team building hàng năm.
- Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 71 An Dương Vương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

