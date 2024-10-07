Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
- Hà Nội: Cầu Quan
- TX. Sơn Tây
- Hà Nội, Sơn Tây
- Miền Bắc
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tính công và tính lương hàng tháng của CBCNV
Lưu trữ, sắp xếp và cập nhật hồ sơ lương.
Xử lý các văn bản đề xuất tăng lương, kỷ luật và các chứng từ liên quan đến lương.
Theo dõi việc chấm công và đảm bảo nhân viên thực hiện đúng nội quy lao động.
Theo dõi và quản lý chế độ nghỉ phép, tăng ca, làm ngoài giờ,...
Làm việc với ngân hàng để lập hồ sơ và làm thẻ ATM nhận lương cho nhân viên.
Cập nhật quy định mới của Pháp luật về các chế độ lương thưởng, chính sách,... để có sự bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp.
Giải đáp mọi thắc mắc của nhân viên về vấn đề tiền lương, phụ cấp.
Tính công và tính lương hàng tháng của CBCNV
Lưu trữ, sắp xếp và cập nhật hồ sơ lương.
Xử lý các văn bản đề xuất tăng lương, kỷ luật và các chứng từ liên quan đến lương.
Theo dõi việc chấm công và đảm bảo nhân viên thực hiện đúng nội quy lao động.
Theo dõi và quản lý chế độ nghỉ phép, tăng ca, làm ngoài giờ,...
Làm việc với ngân hàng để lập hồ sơ và làm thẻ ATM nhận lương cho nhân viên.
Cập nhật quy định mới của Pháp luật về các chế độ lương thưởng, chính sách,... để có sự bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp.
Giải đáp mọi thắc mắc của nhân viên về vấn đề tiền lương, phụ cấp.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng làm ở Vingroup/ Vinfast là 1 lợi thế
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên
Kỹ năng tin học văn phòng/ Hiểu rộng về Exles
Có khả năng áp dụng pháp luật vào chính sách phúc lợi của công ty, và phải thường xuyên cập nhật thông tin này
Phụ trách lưu trữ, sắp xếp, cập nhật, quản lý và bảo quản hồ sơ nhân sự, hồ sơ lương cùng một số giấy tờ có liên quan (như hồ sơ đề bạt thăng tiến, giấy đề nghị tăng lương - kỷ luật hạ lương, hồ sơ bàn giao khi thôi việc,...).
(như hồ sơ đề bạt thăng tiến, giấy đề nghị tăng lương - kỷ luật hạ lương, hồ sơ bàn giao khi thôi việc,...).
Xây dựng chính sách tiền lương, phúc lợi, khen thưởng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tham quan du lịch 1 lần/ năm Hưởng các chính sách ( Các sản phẩm công ty đang bán)
Tham quan du lịch 1 lần/ năm
Hưởng các chính sách ( Các sản phẩm công ty đang bán)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI