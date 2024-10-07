Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Quan - TX. Sơn Tây - Hà Nội, Sơn Tây - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tính công và tính lương hàng tháng của CBCNV Lưu trữ, sắp xếp và cập nhật hồ sơ lương. Xử lý các văn bản đề xuất tăng lương, kỷ luật và các chứng từ liên quan đến lương. Theo dõi việc chấm công và đảm bảo nhân viên thực hiện đúng nội quy lao động. Theo dõi và quản lý chế độ nghỉ phép, tăng ca, làm ngoài giờ,... Làm việc với ngân hàng để lập hồ sơ và làm thẻ ATM nhận lương cho nhân viên. Cập nhật quy định mới của Pháp luật về các chế độ lương thưởng, chính sách,... để có sự bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp. Giải đáp mọi thắc mắc của nhân viên về vấn đề tiền lương, phụ cấp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng làm ở Vingroup/ Vinfast là 1 lợi thế Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên Kỹ năng tin học văn phòng/ Hiểu rộng về Exles Có khả năng áp dụng pháp luật vào chính sách phúc lợi của công ty, và phải thường xuyên cập nhật thông tin này Phụ trách lưu trữ, sắp xếp, cập nhật, quản lý và bảo quản hồ sơ nhân sự, hồ sơ lương cùng một số giấy tờ có liên quan (như hồ sơ đề bạt thăng tiến, giấy đề nghị tăng lương - kỷ luật hạ lương, hồ sơ bàn giao khi thôi việc,...). Xây dựng chính sách tiền lương, phúc lợi, khen thưởng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 theo quy định chung toàn Công ty - Tham gia đóng BHXH / BHYT..sau khi hết thời gian thử việc

Tham quan du lịch 1 lần/ năm Hưởng các chính sách ( Các sản phẩm công ty đang bán)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

