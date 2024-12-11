Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN PHÚC
Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 1, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Nhắn tin, hỏi thăm khách hàng về tình hình sử dụng sản phẩm của Công ty
Hướng dẫn và nhắc nhở khách sử dụng sản phẩm theo đúng tiến độ, đáp ứng được tốt nhất chất lượng
Giải quyết các vấn đề phát sinh cho khách trong quá trình sử dụng
Resale
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng)
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về bán hàng (nếu chưa có sẽ được đào tạo)
Có tiếp xúc hoặc đã từng làm qua công việc liên quan đến tư vấn bán hàng
Kỹ năng đánh máy tốt
Ưu tiên biết tiếng Anh cơ bản( không bắt buộc)
Nhanh nhẹn, hoạt bát, phản ứng nhanh khi gặp các vấn đề phát sinh
Chăm chỉ, kiên trì, có laptop
Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8.000.000 – 25.000.000/tháng ( Lương Cơ bản +%DS+ thưởng sao + Thưởng tuần + Thưởng tháng)
Cơ hội được mở rộng, tách chi nhánh riêng, chia cổ phần, lợi nhuận
Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định
Tham gia các hoạt động chung gắn kết cùng công ty, phát triển các kĩ năng mềm
Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy
'8h20 - 16h30, tháng nghỉ 04 ngày tùy chọn
'Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN PHÚC
