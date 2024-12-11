Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 1, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Nhắn tin, hỏi thăm khách hàng về tình hình sử dụng sản phẩm của Công ty

Hướng dẫn và nhắc nhở khách sử dụng sản phẩm theo đúng tiến độ, đáp ứng được tốt nhất chất lượng

Giải quyết các vấn đề phát sinh cho khách trong quá trình sử dụng

Resale

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về bán hàng (nếu chưa có sẽ được đào tạo)

Có tiếp xúc hoặc đã từng làm qua công việc liên quan đến tư vấn bán hàng

Kỹ năng đánh máy tốt

Ưu tiên biết tiếng Anh cơ bản( không bắt buộc)

Nhanh nhẹn, hoạt bát, phản ứng nhanh khi gặp các vấn đề phát sinh

Chăm chỉ, kiên trì, có laptop

Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 – 25.000.000/tháng ( Lương Cơ bản +%DS+ thưởng sao + Thưởng tuần + Thưởng tháng)

Cơ hội được mở rộng, tách chi nhánh riêng, chia cổ phần, lợi nhuận

Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định

Tham gia các hoạt động chung gắn kết cùng công ty, phát triển các kĩ năng mềm

Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy

'8h20 - 16h30, tháng nghỉ 04 ngày tùy chọn

'Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN PHÚC

