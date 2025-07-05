Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ TMJ MEDIKARU làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 68 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

-Tư vấn, giới thiệu các dịch vụ y tế cao cấp trong nước và tại Nhật Bản cho khách hàng có nhu cầu.

-Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng về quy trình khám, chữa trị và các gói dịch vụ.

-Phối hợp với đội ngũ chuyên môn nhằm thuyết phục khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp, hỗ trợ hoàn tất hồ sơ và thủ tục đăng ký.

-Phối hợp với các bộ phận để theo dõi, xử lý đơn hàng và thanh toán.

-Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ, đảm bảo trải nghiệm chuyên nghiệp và hài lòng.

Yêu Cầu Công Việc

-Nữ, ngoại hình ưa nhìn, tác phong tươi tắn, chuyên nghiệp và chỉn chu.

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh, tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng, ưu tiên trong lĩnh vực dịch vụ hoặc y tế.

-Sử dụng thành thạo máy tính, có laptop cá nhân phục vụ công việc.

-Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, biết lắng nghe và thuyết phục khách hàng.

-Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc và yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ TMJ MEDIKARU Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập ổn định: Lương cứng cố định, không áp KPI, đảm bảo mức thu nhập cơ bản.

-Thưởng hiệu quả: Thưởng chuyên cần, hoa hồng cao theo hiệu suất (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

-Cơ hội phát triển: Được đào tạo chuyên môn bài bản, định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, lộ trình thăng tiến minh bạch.

-Môi trường chuyên nghiệp: Làm việc cùng đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ y tế cao cấp.

-Khách hàng chất lượng: Cơ hội tiếp xúc và làm việc với tệp khách hàng VIP và VVIP trong và ngoài nước.

-Phúc lợi đầy đủ: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và chính sách nội bộ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ TMJ MEDIKARU

